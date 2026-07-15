Ovo su bila najpopularnija imena za bebe u 2025. godini

Lista najpopularnijih imena za dječake i djevojčice u prošloj godini sadrži po 10 imena za oba pola, a neka se na tom spisku nalaze već drugu godinu zaredom.

Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je spisak najčešćih ženskih i muških imena u publikaciji „Najčešća imena i prezimena rođenih u Republici Srbiji u 2025. godini“.

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Već drugu godinu zaredom najpopularnije žensko ime u Srbiji je Sofija. Kada su u pitanju imena za dječake, došlo je do promjene na vrhu liste. Ime Vasilije je sa drugog mjesta prešlo na prvu poziciju, zamijenivši do tada najpopularnije ime Luka.

Najpopularnija imena za djevojčice u 2025. godini

Najčešća ženska imena bila:

Sofija, Dunja, Petra, Maša, Mila, Tara, Iskra, Teodora, Nađa i Una.

Na sjeveru Srbije najviše djevojčica dobilo je imena:

Sofija, Dunja, Mila, Tara, Maša, Petra, Teodora, Sara, Nađa i Milica.

U Vojvodini su najpopularnija imena za djevojčice bila:

Sofija, Dunja, Mila, Milica, Teodora, Sara, Tara, Maša, Nađa i Anđela.

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Na jugu Srbije najčešća imena za djevojčice bila su:

Sofija, Dunja, Mila, Danica, Nađa, Helena, Sara, Teodora, Maša i Iskra.

U regionu Šumadije i Zapadne Srbije najviše su se davala imena:

Sofija, Dunja, Helena, Mila, Sara, Teodora, Danica, Nađa, Lenki i Đurđi.

U regionu Južne i Istočne Srbije najpopularnija ženska imena bila su:

Sofija, Mila, Dunja, Danica, Nađa, Tara, Nikolina, Iskra, Petra i Maša.

Najpopularnija muška imena u 2025. godini

Kada su u pitanju dječaci, najpopularnije ime u Srbiji bilo je Vasilije, dok se jedno od najpopularnijih imena godinama unazad – Luka – sada nalazi na trećem mjestu, prenosi Glas Srpske.

Na listi najčešćih muških imena našli su se:

Vasilije, Bogdan, Luka, Lazar, Vukan, Stefan, Vuk, Pavle, Dušan i Aleksa.

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U Beogradu su najčešća imena za dječake bila:

Luka, Vasilije, Bogdan, Lazar, Vuk, Stefan, Vukan, Petar, Viktor i Dušan.

Na sjeveru Srbije najviše dječaka dobilo je imena:

Luka, Vasilije, Bogdan, Lazar, Stefan, Vuk, Vukan, Dušan, Vukašin i Petar.

U Vojvodini su najpopularnija muška imena bila:

Luka, Lazar, Bogdan, Vasilije, Stefan, Mihajlo, Dušan, Aleksa, Uroš i Vuk.

Na jugu Srbije najčešća imena za dječake bila su:

Vasilije, Bogdan, Luka, Vukan, Lazar, Pavle, Jakov, Aleksa, Vuk i Tadija.

U regionu Šumadije i Zapadne Srbije najpopularnija imena za dječake su:

Vasilije, Bogdan, Luka, Vukan, Pavle, Lazar, Jakov, Vuk, Vukašin i Dušan.

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U regionu Južne i Istočne Srbije najviše dječaka nosi imena:

Vasilije, Bogdan, Luka, Vukan, Lazar, Jakov, Pavle, Aleksa, Mihajlo i Vuk.

Podaci pokazuju da se tradicionalna imena i dalje nalaze među najpoželjnijima, dok se ukus roditelja postepeno mijenja, posebno kada je riječ o izboru muških imena.