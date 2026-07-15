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Pršte reakcije nakon usvojene rezolucije o Hrvatima u BiH

Autor:

Vesna Azić
15.07.2026 19:15

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Хрватски сабор о Резолуцији о политичком оснаживању Хрвата у БиХ.
Foto: Youtube / Printscreen

Hrvatska neće nijemo posmatrati preglasavanje Hrvata u BiH, čulo se danas u Hrvatskom saboru. Rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u BiH podržana je sa 83 glasa za

Pršte reakcije na sve strane. Slušajući nastupe predstavnika unitarističke politike unutar BiH, stičemo utisak da ih dogovor sa Hrvatima ne zanima, kaže prvi čovjek DP. Jedino što rade jeste da kupuju vrijeme i dekonstruišu položaj Hrvata u BiH.

"S ovom rezolucijom jasno poručujemo da ćemo se znati tome suprotstaviti, da imamo jasne svoje ciljeve. I da, pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore u kontinuitetu ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati,, kada međusobno razgovaraju i dogovaraju druga dva naroda", rekao je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta.

Najviše amandmana imao je Most. Međutim, svih 8 je odbijeno Tražili su da se u rezoluciju vrati dio prvobitnog teksta - od teritorijalnog preuređenja BiH i većinski hrvatskog entiteta, do mogućnosti da Hrvatska koristi veto u međunarodnim institucijama kada su ugroženi interesi Hrvata u BiH.

Хрватски сабор

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Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o Hrvatima u BiH

"Ja sam svjestan da ste vi krenuli dobrim namjerama, dobrim motivima, ali ova vaša verzija je u potpunosti oslabljena. Uostalom, sami ste juče rekli, kada sam rekao da je ovo jedna bevanda da jeste, ali hrvatska bevanda", rekao je Nikola Grmoja, poslanik Mosta u Hrvatskom saboru.

Hrvatska još od rata nikada nije snažnije zastupala položaj Hrvata u BiH nego danas. Gdje plovi ovaj brod – upitao je poslanike Nino Raspudić. Rezoluciju je podržao, iako mu se sadržaj u potpunosti i ne sviđa.

"Od sedam sadržajnih tačaka koji je izvorni prijedlog Rezolucije sadržavao, 6 i pol je odstranjeno i dobili smo jednu vrlo razvodnjenu Rezoluciju. Mi ćemo ju podržati i ovakvu jer nam je stalo da se spominje hrvatsko pitanje. Dakle, dobili smo jednu razvodnjenu limunadu", rekao je Nino Raspudić, poslanik Kluba nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru.

Reakcije stižu i iz BiH. Godinama se politika trećeg entiteta skrivala iza priča o federalizaciji i izbornim reformama.To je nastavak projekta takozvane Herceg Bosne, kažu iz Demokratske fronte.

"Odgovor na ovakvu politiku mora biti demokratski i odlučan. Građani Bosne i Hercegovine mogu spriječiti da zagrebačke političke ekspoziture dobiju priliku da iz institucija BiH provode ovakve projekte, posebno iz Predsjedništva BiH", saopšteno je iz DF-a.

Rezolucijom se od hrvatske Vlade traži da nastavi pružati političku i finansijsku podršku Hrvatima u BiH, da koristi pravne i diplomatske mehanizme u Evropskoj uniji i međunarodnim organizacijama i podrži izborni model prema kojem bi Hrvati sami birali hrvatskog člana Predsjedništva BiH preglasavaju Hrvati.

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