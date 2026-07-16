Užasne tragedije: Potonula dva broda, poginulo više od 500 ljudi?

Dva broda potonula su u posljednjih nekoliko dana kod obale Mjanmara, a strahuje se da je u nesrećama poginulo više od 500 ljudi, saopšteno je iz Međunarodne organizacije za migracije /IOM/ i Agencije UN za izbjeglice /UNHCR/.

"Prema preliminarnim podacima, dva broda su isplovila krajem juna iz države Rakine u Mjanmaru, a u njima su se uglavnom nalazili pripadnici naroda Rohinja, ali i izbjeglice koje su se ranije nalazile u izbjegličkim kampovima Koks Bazaru, u Bangladešu", navedeno je u zajedničkom saopštenju organizacija.

More than 500 people are feared to have been aboard two boats that reportedly capsized off the coast of Myanmar.



Most were Rohingya passengers risking dangerous sea journeys in search of safety. We and IOM are deeply concerned by these reports and call for stronger efforts to… pic.twitter.com/FIvT4T4AfR — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 16, 2026

U saopštenju je naglašeno da tek treba da se potvrdi broj žrtava, prenosi Srna.