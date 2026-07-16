Logo

Užasne tragedije: Potonula dva broda, poginulo više od 500 ljudi?

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 08:04

Komentari:

0
Море
Foto: pexels/Kevin Clyde Berbano

Dva broda potonula su u posljednjih nekoliko dana kod obale Mjanmara, a strahuje se da je u nesrećama poginulo više od 500 ljudi, saopšteno je iz Međunarodne organizacije za migracije /IOM/ i Agencije UN za izbjeglice /UNHCR/.

"Prema preliminarnim podacima, dva broda su isplovila krajem juna iz države Rakine u Mjanmaru, a u njima su se uglavnom nalazili pripadnici naroda Rohinja, ali i izbjeglice koje su se ranije nalazile u izbjegličkim kampovima Koks Bazaru, u Bangladešu", navedeno je u zajedničkom saopštenju organizacija.

U saopštenju je naglašeno da tek treba da se potvrdi broj žrtava, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mjanmar

tragedija

Migranti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Операција означава медицински хируршки захват на тијелу чији је циљ лијечење, уклањање обољелог дијела органа, отклањање страног тијела или исправљање недостатка.

Svijet

Vještačka inteligencija zamijenila 12 medicinskih sestara, među njima i jednu sa 39 godina staža

4 h

0
Како ће их платити? Украјина купила 16 "рафала", планирана набавка још 100 комада

Svijet

Kako će ih platiti? Ukrajina kupila 16 "rafala", planirana nabavka još 100 komada

4 h

0
Јолимар Торес, лијево, плаче након што су она и остали чланови породице пронашли тијело њене кћерке, које су сами извукли из рушевина зграде срушене у земљотресу у Ла Гуаири, у Венецуели, у сриједу, 15. јула 2026. године.

Svijet

Broj žrtava u Venecueli ne prestaje da raste

4 h

0
На фотографији је ЦН торањ у Торонту, док је дим од шумских пожара прекрио град, у сриједу, 15. јула 2026. године.

Svijet

U Torontu najzagađeniji vazduh na svijetu

4 h

0

  • Najnovije

11

57

Porodila se Anastasija Ražnatović: Uspješno skrivala trudnoću

11

52

Zastrašujući prizor kod obale Crne Gore: Snimljena ogromna ajkula!

11

50

Ukrajina dobila novog premijera! Korecki na čelu Vlade

11

38

Poznato stanje motocikliste iz Laktaša koji je povrijeđen u udesu u Aleksandrovcu

11

32

Detalji užasa u BiH: Osumnjičen da je majku i brata ubio lopatom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima