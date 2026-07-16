"Kriva sam ja": Ovo je istina o odnosu Mirke i Vujadina, ovo je pravi razlog zbog čega se nije udala

Glumica Mirka Vasiljević i bivši fudbalr Vujadin Savić u vanbračnoj zajednici su već 16 godina. Imaju četvoro djece - sina Andreja, sina Mihajla, ćerku Adrijanu i ćerku Aniku.

Iako su dugo zajedno još uvijek nisu sklopili brak.

Mirka Vasiljević kaže da oboje to žele, ali da je ona razlog zašto još uvijek do toga nije došlo.

- Ja kriva, Vujadin je tu jednostavniji i što se njega tiče, svadba može već da bude sutra. On bi sa dva tri poziva organizovao sve, dok ja razmišljam o boji salveta i tako nekim stvarima. Ali kako sam starija, nekako shvatam da je manje ipak više i da je najbitnije kakva će biti atmosfera – rekla je ona za "Grand" 2024. godine i dodala:

- Bitno mi je su nam svi bitni ljudi tu, da se lijepo provedemo i da napravimo lijepe uspomene. To je ono što ne može niko da nam oduzme i to će jednog dana kada ostarimo da nam grije srce i dušu. Pošto sam ja komplikovana, obećala sam Vujadinu da će svadbe biti, sada samo da vidimo koje godine. Nadam se da neće proći još 14 godina.

Mirka će zamijeniti Draganu Kosjerinu

Glumica Mirka Vasiljević od septembra bi mogla da se nađe na poziciji voditeljke popularnog kviza "Ja volim Srbiju" umjesto Dragane Kosjerine koja je do sada bila na toj poziciji.

Glumica je potvrdila da je ova promjena u planu.

Scena Mirka Vasiljević se okušala u ovim igrama, ali nije imala sreće

- Radila sam već jednu emisiju kao voditeljka "Ja volim Srbiju", već smo imali jedno snimanje, i negdje je plan da već od septembra mjeseca vidimo kakav je plan za narednu sezonu - rekla je Mirka za Srbija Danas.

Glumica ističe da joj je ulazak u ovaj projekat bio potpuno prirodan. Kako navodi, iza nje su brojni projekti poput serija "Urgentni centar" i "Dadilja sa sela", zbog čega se na snimanjima osjeća kao među prijateljima.

- Radila sam na većim projektima sa njima poput serije "Urgentni centar", "Dadilju sa sela" sada snimamo i drugu sezonu. Stvorili smo jedan lijep i profesionalan odnos. Negde sam i prijatelj kuće sa ljudima koji rade ispred i iza kamere - objasnila je i dodala:

- Bilo mi je jako prijatno na snimanju. Poznajem se sa ljudima iza i ispred kamere, a kada imate neku istoriju zajedno, onda ste svom na svome. Na prvom snimanju mi je bilo vrlo uzbudljivo, dinamično i interesantno, a publika me je divno dočekala. Na kraju smo svi sa osmijesima otišli kući, što znači da je odrađen dobar posao.

(telegraf)