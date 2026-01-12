Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Glumica Mirka Vasiljević donedavno nije koristila mreže, a otkako je otvorila profil na Instagramu i TikToku oglašava se skoro svakodnevno.

Mirka je neko ko njeguje prirodnu ljepotu i nema problem da pokaže kako izgleda bez trunke šminke.

Ona se sada snimila u pidžami, u kupatilu kako stavlja kremu na lice i stilizuje kosu.

Glumica je snimila prvo lice bez trunke šminke i pokazala kako njeguje kožu, koja joj je izuzetno blistava i bez ijedne bore.

"Treniram tri puta nedjeljno"

Ona se može pohvaliti i vitkom figurom nakon četiri porođaja, a jednom prilikom otkrila je u čemu je njena tajna.

- Tri puta nedjeljno imam treninge. Vježbanje po reformeru omogućava trening cijelog tijela, što rezultuje poboljšanom snagom, stabilnošću i držanjem. Treba malo duži vremenski period da bi se vidjeli rezultati, ali vrijedi - rekla je glumica koja se u potpunosti odrekla slatkiša.

- Volim slatkiše i dođu neki dani kada mi se mnogo više jede slatko nego slano. Od septembra sam prestala da jedem bilo šta od namirnica koje sadrže šećer i bijelo brašno. Gluten takođe izbjegavam. Zbog zdravijeg načina života i benefita koji dolaze kroz godine. Postoje baš ukusni i zdravi slatkiši koji mogu da se naprave i kupe - objasnila je ona.

(telegraf)