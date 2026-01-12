Logo
Large banner

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Izvor:

Telegraf

12.01.2026

13:04

Komentari:

0
Има 35 година, а без иједне боре, ево и како
Foto: Youtube screenshot/AmiG Show

Glumica Mirka Vasiljević donedavno nije koristila mreže, a otkako je otvorila profil na Instagramu i TikToku oglašava se skoro svakodnevno.

Mirka je neko ko njeguje prirodnu ljepotu i nema problem da pokaže kako izgleda bez trunke šminke.

Ona se sada snimila u pidžami, u kupatilu kako stavlja kremu na lice i stilizuje kosu.

Glumica je snimila prvo lice bez trunke šminke i pokazala kako njeguje kožu, koja joj je izuzetno blistava i bez ijedne bore.

"Treniram tri puta nedjeljno"

Ona se može pohvaliti i vitkom figurom nakon četiri porođaja, a jednom prilikom otkrila je u čemu je njena tajna.

- Tri puta nedjeljno imam treninge. Vježbanje po reformeru omogućava trening cijelog tijela, što rezultuje poboljšanom snagom, stabilnošću i držanjem. Treba malo duži vremenski period da bi se vidjeli rezultati, ali vrijedi - rekla je glumica koja se u potpunosti odrekla slatkiša.

Диплома

Svijet

Ministar optužen da je plagirao doktorat

- Volim slatkiše i dođu neki dani kada mi se mnogo više jede slatko nego slano. Od septembra sam prestala da jedem bilo šta od namirnica koje sadrže šećer i bijelo brašno. Gluten takođe izbjegavam. Zbog zdravijeg načina života i benefita koji dolaze kroz godine. Postoje baš ukusni i zdravi slatkiši koji mogu da se naprave i kupe - objasnila je ona.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Mirka Vasiljević

glumica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Влада није повећала плате директорима јавних предузећа

Republika Srpska

Minić: Vlada nije povećala plate direktorima javnih preduzeća

36 min

0
Цвијановић: Нема БиХ без ентитета

Republika Srpska

Cvijanović: Nema BiH bez entiteta

38 min

1
"Срби ће увијек славити Божић, како је то српски војник увијек и чинио"

Republika Srpska

"Srbi će uvijek slaviti Božić, kako je to srpski vojnik uvijek i činio"

40 min

0
Додик: Хелез приватизовао функцију министра одбране, и то ће бити уређено

Republika Srpska

Dodik: Helez privatizovao funkciju ministra odbrane, i to će biti uređeno

43 min

1

Više iz rubrike

Откривено шта је Ђоша радио на КиМ током бомбардовања: Познати сценариста изнио све детаље

Scena

Otkriveno šta je Đoša radio na KiM tokom bombardovanja: Poznati scenarista iznio sve detalje

5 h

0
Меси једном реченицом направио хаос: Грешка у интервјуу ривалу донијела 13 милијарди долара

Scena

Mesi jednom rečenicom napravio haos: Greška u intervjuu rivalu donijela 13 milijardi dolara

19 h

0
"Много ми је тешко, увијек сам зато патила": Неда Украден отворено признала

Scena

"Mnogo mi je teško, uvijek sam zato patila": Neda Ukraden otvoreno priznala

19 h

0
Пјевач погинуо у авионској несрећи: Ужасне вијести саопштио његов менаџер

Scena

Pjevač poginuo u avionskoj nesreći: Užasne vijesti saopštio njegov menadžer

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

13

15

Zašto neki ljudi ne uživaju u muzici?

13

11

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

13

06

Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

13

04

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner