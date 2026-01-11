Pjevač poginuo u avionskoj nesreći: Užasne vijesti saopštio njegov menadžer

Pjevač i autor Jeison Himenez, jedna od najvećih zvijezda kolumbijske muzike tragično je nastradao u avionskoj nesreći. Imao je samo 34 godine.

Avion sa registracijom N325FA srušio se u subotu, 10. januara, „na području između Paipe i Duitame“, saopštila je kolumbijska Specijalna administrativna jedinica za civilno vazduhoplovstvo. U nesreći je poginulo svih šest osoba koje su se nalazile u letjelici na putu ka Medeljinu.

Potvrđena smrt pjevača i njegovog tima

Smrt Jeisona Himeneza i članova njegovog tima potvrđena je nakon što je njegov predstavnik objavio zvanično saopštenje na Instagramu.

„Sa dubokom tugom i neizrecivim bolom, organizacija i tim Jeison Himeneza sa žaljenjem objavljuju njegovu smrt“, navodi se u saopštenju prevedenom sa španskog.

„Danas se ne opraštamo samo od umjetnika, već od sina, brata, prijatelja, čovjeka punog snova i hrabrosti, koji je svoju životnu priču pretvorio u izvor nade za hiljade ljudi.“

U saopštenju su kao ostale žrtve navedeni Džeferson Osorio, Huan Manuel, Oskar Marin, Veisman Mora i kapetan Fernando Tores.

„Upućujemo najdublje saučešće, potpunu solidarnost i molitve njihovim porodicama u ovom teškom trenutku“, zaključuje se u objavi.

Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja

Prema pisanju britanskog lista San, avion, za koji se vjeruje da je bio u vlasništvu Himenezove kompanije YJ Company SAS, srušio se svega nekoliko trenutaka nakon polijetanja, oko 16 časova po lokalnom vremenu.

Himenez je putovao ka Medeljinu, u blizinu grada Marinilje, gdje je te večeri trebalo da nastupi. Njegov fotograf podijelio je snimak na Instagram storiju samo nekoliko trenutaka prije nesreće, prikazujući pogled iz aviona dok je letjelica bila na pisti.

Snimci nastali neposredno nakon pada, do kojih je došao San, prikazuju avion u plamenu na zemlji, dok pripadnik hitnih službi pokušava da ugasi vatru protivpožarnim aparatom.

Muzička karijera koja je obilježila generaciju

Jeison Himenez bio je poznat po spoju meksičke rančera muzike i kolumbijskih muzičkih korijena. Tokom 2024. godine rasprodao je čak tri koncerta u bogotskoj Movistar Areni, dok je 2025. godine napunio stadion El Kampin u Bogoti, postavši prvi kolumbijski izvođač kome je to pošlo za rukom, prema navodima Billboarda.

Istraga je u toku

Tehnička direkcija za istraživanje avionskih nesreća pokrenula je istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti tragedije. Pjevač je iza sebe je ostavio suprugu i troje djece.