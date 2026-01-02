Šest globalnih scenarija za 2026. godinu

Nakon burne godine na početku drugog mandata Donalda Trampa, "Politiko" predviđa kako će se stvari odvijati širom svijeta tokom 2026. godine.

Tramp okončava sukob u Ukrajini

Uprkos svim pričama o zapadnim sankcijama koje ruše rusku ekonomiju i dovode Moskvu u red, Vladimir Putin uopšte ne odaje utisak državnika koji je u problemu. Sa druge strane, postoje domaća politička ograničenja u pogledu onoga na šta Vladimir Zelenski može da pristane, a da ne izazove dodatni bijes javnosti.

Drugim riječima, situacija u Ukrajini koristi Moskvi. Produžetak sukoba dodatno će finansijski opteretiti evropske zemlje koje su već u problemu, i mogao bi da razbije NATO savez. "Rasejani" Zapad takođe pomaže Putinovom savezniku Si Đinpingu dok procjenjuje da li, ili kada, da napravi potez prema Tajvanu.

Iako je politika u ovoj haotičnoj eri još manje predvidljiva od sporta, "Politiko" procjenjuje da su šanse da se sukob okonča 4:1.

Tržište obveznica poručuje da je dosta

Guru kampanje Bila Klintona, Džejms Karvil, jednom je rekao da bi reinkarnacija u tržište obveznica bila zabavna. "Možete da zastrašite svakoga", rekao je.

Čak i Tramp izgleda da prihvata da su ga nadmašili pravi gospodari univerzuma - osvetnici obveznica, šefovi hedž i penzionih fondova i veliki finansijeri.

U proljeće je morao da pauzira svoju prepoznatljivu politiku "recipročnih carina" kada se tržište obveznica namrštilo.

Potražnja za državnim obveznicama širom svijeta se ohladila, a institucionalne investitore su odbili izgledi da neke velike vlade neće moći da održe svoje finansije, uključujući i Sjedinjene Države.

Kako finansijska kriza i politička kriza idu ruku pod ruku, "Politiko" za ovaj scenario daje kvotu 5:1

Netanjahu ponovo pobjeđuje

Zovu ga "Bibi mađioničar" s razlogom. Kada je sve izgledalo izgubljeno u dugoj političkoj karijeri Benjamina Netanjahua, on se oporavio. "Opsesivni, neumoljivi borac, neuspjeh za njega nije legitimna opcija", prijmetio je jedan od njegovih biografa, Ben Kaspit.

Tako izgleda i sada. Najbolja nada za Netanjahuove protivnike je da se ujedine i ponude Izraelcima jednostavan izbor. Ima li Bibi još jednu kartu u rukavu? Kvota za to je 3:1.

Reizbor Viktora Orbana

Da li će Viktor Orban izvojevati još jednu (parlamentarnu) pobjedu. Fides, stranka mađarskog premijera, pobijedila je na posljednja tri izbora. A šanse da to ponovo učini u aprilu su solidne - 2:1.

Kriza bankarstva u sjenci

Hoće li globalni finansijski sistem ponovo biti bačen na koljena? Tržišta privatnog kredita postala su glavni izvor finansiranja za preduzeća. To je delimično zato što tradicionalne banke nikada nisu povratile svoj apetit za rizičnijim kreditiranjem nakon krize iz 2008. godine, a takođe su bile ograničene zbog većeg regulatornog nadzora.

Hedž fondovi i firme privatnog kapitala koje čine sektor sive bankarske zajednice sada čine nešto manje od polovine svjetske finansijske imovine, vrijedne oko 250 biliona dolara, prema podacima Američkog odbora za finansijsku stabilnost.

Dobra vijest je da, za razliku od tradicionalnih i investicionih banaka, one ne koriste gotovinske depozite potrošača za ulaganje u dugoročnu, nelikvidnu imovinu; one prikupljaju i pozajmljuju sredstva od investitora, koji se uglavnom slažu da njihova ulaganja budu zaključana na duže periode. To smanjuje kratkoročne rizike za sive banke - tako da u teoriji ne bi trebalo da dođe do masovnih povlačenja sredstava na njih, kao što se, recimo, dogodilo sa Leman bradersom 2008. godine.

Ali to je u teoriji. Ako se tržište privatnih kredita poremeti, sigurno će biti uticaja na druge dijelove globalnog finansijskog sistema. A vlade koje nemaju dovoljno novca neće biti u poziciji da organizuju spasavanje kao 2008. godine, posebno u vreme još veće populističke pobune. Kakva je kvota za potencijalno pucanje tog balona? 3:1.

Demokrate protiv republikanaca

Republikance čeka težak zadatak da zadrže kontrolu nad Predstavničkim domom.

Istorijski, stranka aktuelnog predsjednika neizbježno je gubila kontrolu nad Predstavničkim domom na izborima na sredini mandata. Samo dva puta od 1938. godine to nije bio slučaj.

Sa druge strane, da bi demokrate osvojile Senat, bio bi potreban ogroman talas bijesa usmjerenog na Trampa što je malo vjerovatno. "Politiko" daje kvotu 2:1 za ovaj scenario.