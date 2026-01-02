Logo
Deset osoba otrovano u Njemačkoj: Sredstvo za čišćenje im servirano kao piće

02.01.2026

13:53

Десет особа отровано у Њемачкој: Средство за чишћење им сервирано као пиће

Deset gostiju jednog restorana u Timendorfer Štrandu, u najsjevernijoj njemačkoj pokrajini Šlesvig-Holštajn, povrijeđeno je kada, najvjerovatnije, sredstvo za čišćenje servirano kao piće.

Oni su zadobili opekotine u ustima, od kojih su neke veoma ozbiljne, od vrlo korozivne tečnosti, prenosi Špigel.

Ауто пут путарина

Društvo

Nove cijene putarina stupaju na snagu

Zvaničnici istražuju indikacije da je alkoholno piće možda zamijenjeno sredstvom za čišćenje, a među povrijeđenima su tri žene i sedam muškaraca, starosti između 31 i 84 godine.

Kako se navodi, devet osoba je prevezeno u obližnje bolnice, a najmanje jedna osoba teško povrijeđena.

