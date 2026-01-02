Deset osoba otrovano u Njemačkoj: Sredstvo za čišćenje im servirano kao piće

Deset gostiju jednog restorana u Timendorfer Štrandu, u najsjevernijoj njemačkoj pokrajini Šlesvig-Holštajn, povrijeđeno je kada, najvjerovatnije, sredstvo za čišćenje servirano kao piće.

Oni su zadobili opekotine u ustima, od kojih su neke veoma ozbiljne, od vrlo korozivne tečnosti, prenosi Špigel.

Zvaničnici istražuju indikacije da je alkoholno piće možda zamijenjeno sredstvom za čišćenje, a među povrijeđenima su tri žene i sedam muškaraca, starosti između 31 i 84 godine.

Kako se navodi, devet osoba je prevezeno u obližnje bolnice, a najmanje jedna osoba teško povrijeđena.