Jedna osoba poginula u iskakanju tramvaja u Sarajevu

U Sarajevu je danas došlo do stravične saobraćajne nesreće prilikom iskakanja tramvaja iz šina, usljed čega je nažalost jedna osoba poginula.

Tramvaj, koji je išao iz pravca Željezničke stanice prema Baščaršiji, iskočio je iz šina na raskrsnici kod Zemaljskog muzeja, te je završio na saobraćajnici.

Prema prvim zvaničnim informacijama iz MUP-a KS, jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene.

Veliki broj policije i vatrogasaca su na terenu, a hitna pomoć je s više vozila odvezla povrijeđene na hospitalizaciju.

Kako se može vidjeti na fotografijama i videosnimcima, zbog iskakanja tramvaja iz šina srušena je gotovo kompletna tramvajska stanica.

"Počeo je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac. Angažovani su i vještaci mašinske i saobraćajne struke. Po okončanja uviđajni radnji, bit će poznato više informacija", navode iz MUP-a KS.

