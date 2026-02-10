Horor u BiH: Vaspitačice maltretirale dijete u vrtiću?

Tužilaštvo KS istražuje prijavu koju su protiv dvije vaspitačice vrtića "Bambini" u Hadžićima podnijeli roditelji petogodišnjeg dječaka zbog, kako navode, fizičkog i psihičkog maltretiranja djeteta.

Iz Tušulaštva KS za Klix.ba je potvrđeno da je obaviješten dežurni tužilac koji je naložio policijskim službenicima preduzimanje potrebnih radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Nakon što MUP KS dostavi operativni materijal, postupajući tužilac izvršiće potrebnu procjenu i analizu. Istovremeno, obaviješten je i Centar za socijalni rad KS.

Naime, do maltretiranja djeteta je došlo 5. februara 2026. godine između 15 i 16 sati.

Nalaz KCUS-a potvrđuje da je dijete zadobilo tjelesne povrede nakon što je jedna od prijavljenih vaspitačica dijete ugurala hranilicu koja je bila mala, a zatim navodno pozvala drugu djecu da se dječaku izruguju.

Iz ustanove su izuzeti i snimci, a roditelji tvrde da se na njima vidi psihičko i fizičko zlostavljanje.

Prema nezvaničnim informacijama, vaspitačica je podsticala drugu djecu iz te odgojne grupe da vrijeđaju i ismijavaju dječaka, dok je on vrištao.

Zatim mu je, prema tvrdnjama izvora portala Klix.ba, obučena pelena preko trenerke te je vaspitačica pozvala djecu da se opet izruguju dječaku i nazivaju ga bebom.

"Nakon toga uzima hranilicu i okreće je prema zidu, gdje dijete ostaje u hranilici i gleda u zid narednih 20 minuta. Nakon tog vremena dijete je shvatilo da nema vaspitačica i izašlo iz hranilice rizikujući da polomi obje ruke, što se vidi na snimku. Dijete zbog uzrasta nije moglo da sjedi u hranilici pa su mu noge bile gore na plastici gdje se stavlja hranilica za djecu, a stražnjica unutar hranilice. Dijete skoro sat vremena provodi u hranilici u položaju fetusa i cijelo vrijeme trpi ponižavanje, ubija mu se dostojanstvo i karakter. Djetetu je pričinjena nemjerljiva šteta. Roditelji su nakon gledanja snimka završili na Hitnoj", navodi izvor pomenutog portala.

O svemu se kratko oglasio i razočarani otac dječaka koji je kazao da je njegovo dijete bilo izloženo poniženju i zlostavljanju.

"Pelena koja je stavljena našem djetetu preko trenerke, nije bila odgojna mjera. Hranilica u koju je dijete bilo fizički "ugurano/nabijeno" od dvije vaspitačice, nije kaznena stolica niti odgojna mjera. Vaspitačice koje na sve to nagovaraju drugu djecu iz grupe da mu se smiju i omalovažavaju ga, treba da imaju posebno mjesto i naziv u ovom društvu. To je bilo poniženje, i fizičko zlostavljanje. Govorimo o djetetu od pet godina koje bi se u vrtiću trebalo osjećati sigurno, a ne posramljeno i ismijavano", navodi se u reakciji oca.

S obzirom na to da je ovaj slučaj potresao i druge roditelje čija djeca pohađaju ovaj vrtić očekuje se i reakcija uprave vrtića koja je zasad izostala.