Logo
Large banner

Taksista opljačkan i izboden: Sumnja se da je ovo motiv

Izvor:

Blic

10.02.2026

17:45

Komentari:

0
Таксиста опљачкан и избоден: Сумња се да је ово мотив
Foto: Pexels

Napadnuti taksista (57) dovezao je mušteriju iz Beograda u Ulicu Doža Đerđa u Novom Sadu, nakon čega je izboden nožem, a napadač mu je ukrao 110.000 dinara, nezvanično se saznaje.

Prema prvim informacijama, napad se dogodio danas popodne u Novom Sadu. Muškarac kojeg je taksista vozio iz Beograda, nakon završene vožnje ga je napao i izbo nožem.

Kako se nezvanično saznaje, nakon napada, muškarac mu je ukrao torbicu sa novcem.

Policija intenzivno traga za muškarcem.

Taksista u stabilnom stanju

Prema riječima doktorke Duške Lakete iz Zavoda za urgentnu medicinu, njihova ljekarska ekipa intervenisala je po prvom prioritetu u Doža Đerđa kod broja 64. Na licu mjesta je zbrinut muškarac starosti (57) sa povredama šake i nadkolenice i on je u stabilnom stanju prevezen u Urgentni centar, saopšteno je iz Zavoda za urgentnu medicinu.

Kako saznajemo, taksista je izboden nožem nakon kraće svađe na ulici ispred vozila. Prema nezvaničnim saznanjima, došlo je do guranja između njega i još jedne osobe, nakon čega je napadač uzeo nož i naneo mu ubodne rane, prenosi Blic.

Podijeli:

Tagovi :

taksista

izboden

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта никако не треба спремати у фритези?

Savjeti

Šta nikako ne treba spremati u fritezi?

2 h

0
Ким Кардашијан-Луис Хамилтон

Scena

Snimak "zapalio" mreže: Šta je Luis Hamilton rekao Kim Kardašijan?

2 h

0
Два дјечака избодена у школи, у току велика потрага за осумњиченим

Svijet

Dva dječaka izbodena u školi, u toku velika potraga za osumnjičenim

3 h

0
Болница Фоча

Društvo

Lalović: Transport pacijenata otežan, ali bezbjednost nije ugrožena

3 h

0

Više iz rubrike

Туга у Теслићу: Дјевојчица (5) повријеђена у тешкој несрећи изгубила битку за живот

Hronika

Tuga u Tesliću: Djevojčica (5) povrijeđena u teškoj nesreći izgubila bitku za život

3 h

0
Драма у близини школе: Аутомобил урадио дијете које је прелазило улицу

Hronika

Drama u blizini škole: Automobil uradio dijete koje je prelazilo ulicu

4 h

0
Убио мушкарца и оставио на стубишту зграде: Ево какву је пресуду добио

Hronika

Ubio muškarca i ostavio na stubištu zgrade: Evo kakvu je presudu dobio

4 h

0
Таксиста избоден насред улице

Hronika

Taksista izboden nasred ulice

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

20

16

Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

20

14

Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

20

10

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

20

08

Hrvat mislio da ulaže u kriptovalute i ostao bez ušteđevine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner