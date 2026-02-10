Logo
Large banner

Nokti inspirisani ledenom kafom su novi hit sezone

Izvor:

zadovoljna

10.02.2026

18:56

Komentari:

0
Нокти инспирисани леденом кафом су нови хит сезоне
Foto: Unsplash

U svijetu manikira stalno se pojavljuju novi stilovi koji privlače pažnju i inspirišu ljubiteljke manikira širom svijeta.

Posebno su popularni oni koji kombinuju suptilnu sofisticiranost i zanimljive vizuelne efekte, pa nokti izgledaju i elegantno i upečatljivo.

Ајлин Гу

Ostali sportovi

Osvojila srebro na ZOI pa otkrila: Imala sam potres mozga i napade

Jedan od najtraženijih trendova posljednjih mjeseci su nokti poznati kao „iced coffee glass“, odnosno manikura inspirisana staklenom čašom punom ledene kafe.

Spajaju toplu paletu smeđih tonova s prozirnim gel slojevima i magnetnim efektima, stvarajući vizuelni pokret nalik tečnosti u čaši, prenosi Zadovoljna.hr. Postupak izrade uključuje nanošenje prozirnog smeđeg gela u nijansama latte, karamele ili iced coffee, jedan do dva tanka sloja za optimalnu prozirnost, te dodavanje magnetnog gela.

Završni detalj čine tanke uzdignute vertikalne linije, povučene debelim prozirnim nadlakom, koje podsjećaju na rebraste čaše i dodatno naglašavaju trodimenzionalni izgled.

Хакер

Nauka i tehnologija

Više niste sami: Mogu da vas prate bez kamera i telefona

Rezultat su nokti koji djeluju elegantno i luksuzno, a istovremeno dovoljno neutralno da se lako kombinuju sa svakodnevnim stilom.

Podijeli:

Tagovi :

manikir

nokti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У току припрема вакцине против рака за пацијенткињу из Србије

Zdravlje

U toku priprema vakcine protiv raka za pacijentkinju iz Srbije

1 h

0
Захарова о именовању Бербокове: Покушавају да натјерају свијет да заборави

Svijet

Zaharova o imenovanju Berbokove: Pokušavaju da natjeraju svijet da zaboravi

1 h

0
Умјетници добијају по 325 евра седмично

Svijet

Umjetnici dobijaju po 325 evra sedmično

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Srbija

Uhapšeni bivši rukovodioci Staračkog doma

1 h

0

Više iz rubrike

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

Stil

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

1 d

0
Златна правила због којих ће вам парфем мирисати цијели дан

Stil

Zlatna pravila zbog kojih će vam parfem mirisati cijeli dan

5 d

0
Ружеви за усне постају прошлост: Ево шта ће их замијенити

Stil

Ruževi za usne postaju prošlost: Evo šta će ih zamijeniti

6 d

0
Женске торбе

Stil

Torbe sa poznatim printom vratile su se u modu i popularnije su nego ikad

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

20

16

Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

20

14

Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

20

10

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

20

08

Hrvat mislio da ulaže u kriptovalute i ostao bez ušteđevine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner