Nokti inspirisani ledenom kafom su novi hit sezone

U svijetu manikira stalno se pojavljuju novi stilovi koji privlače pažnju i inspirišu ljubiteljke manikira širom svijeta.
Posebno su popularni oni koji kombinuju suptilnu sofisticiranost i zanimljive vizuelne efekte, pa nokti izgledaju i elegantno i upečatljivo.
Jedan od najtraženijih trendova posljednjih mjeseci su nokti poznati kao „iced coffee glass“, odnosno manikura inspirisana staklenom čašom punom ledene kafe.
Spajaju toplu paletu smeđih tonova s prozirnim gel slojevima i magnetnim efektima, stvarajući vizuelni pokret nalik tečnosti u čaši, prenosi Zadovoljna.hr. Postupak izrade uključuje nanošenje prozirnog smeđeg gela u nijansama latte, karamele ili iced coffee, jedan do dva tanka sloja za optimalnu prozirnost, te dodavanje magnetnog gela.
Završni detalj čine tanke uzdignute vertikalne linije, povučene debelim prozirnim nadlakom, koje podsjećaju na rebraste čaše i dodatno naglašavaju trodimenzionalni izgled.
Rezultat su nokti koji djeluju elegantno i luksuzno, a istovremeno dovoljno neutralno da se lako kombinuju sa svakodnevnim stilom.
