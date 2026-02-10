Imenovanje bivše ministarke spoljnih poslova Njemačke Analene Berbok na mjesto predsjednice Generalne skupštine UN ima za cilj falsifikovanje istorije i nastojanje da se svijet natjera da zaboravi na Drugi svjetski rat, izjavila je za "Komsomoljsku pravdu" Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

"Naravno da je to učinjeno namjerno da bi se zaboravila, izbrisala prošlost, da bi se pokazalo kako je sve to, uključujući 27 miliona naših poginulih sugrađana, uključujući razorene gradove, uključujući Lenjingrad, Kijev sa Babjim Jarom i Staljingrad, uključujući koncentracione logore i pokušaje genocida nad sovjetskim narodom, stvar prošlosti", istakla je Zaharova.

Generalna skupština UN je 2025. godine glasala za imenovanje Analene Berbok na mjesto predsjednice 80. zasedanja. Ona je bila jedini kandidat za tu funkciju. Portparol ruskogn spoljnopolitičkog resora je ocijenila da izbor Berbokove predstavlja udarac ne samo po ugled, već i po funkcionisanje svjetske organizacije, prenosi RT BAlkan.