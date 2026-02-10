Ronaldo prekinuo štrajk

Veliku buru je podigao Kristijano Ronaldo za vrijeme prelaznog roka u Saudijskoj Arabiji, a izgleda da konačno dobijamo epilog čitave drame, pošto je Portugalac riješio da prekine štrajk, započet u smiraj zimske pijace.

Naime, prema informacijama tamošnjih novinara, popularni CR7 se vraća svojim obavezama u klubu, nakon što je Mohamed al Skit, izvršni direktor kluba za rizik i generalni sekretar podnio ostavku "iz privatnih razloga".

Takođe, sva je prilika da će istim putem krenuti i predsjednik Upravnog odbora Abdulah al Madžid. Sklanjanjem ovog dvojca, Al-Nasr, za čiji tim nastupa Ronaldo, sklonio bi dvije važne figure koje bi time postale odgovorne za slabe rezultate ekipe u prethodnih nekoliko godina.

Valja istaći i da bi ljudi bliski Kristijanu vratili sebi određene moći.

Prije svega, govorimo o Žozeu Semedu i Simau Kutinju, izvršnom i sportskom direktoru kluba.

Podsjećanja radi, obojica su u najvećoj mjeri bili uključeni u sportska pitanja kluba sa funkcija koje trenutno drže, ali su im na kraju prošle godine, oduzete finansijske nadležnosti pod navodima da su prekoračivali granice budžeta. Sa obojicom je porutgalski fudbaler u bliskim odnosima, još od dana u lisabonskom Sportingu.

Bilo kako bilo, izgleda da je Ronaldo svoju bitku u Saudijskoj Arabiji dobio, a da li će se trijumf pokazati kao dovoljan za boljitak u Al-Nasru, koji ne uspijeva da stigne do trofeja kakvima se nadao prilikom dovođenja Kristijana- teško je pretpostaviti, ali odgovor d‌jeluje negativno.