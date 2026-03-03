Jokić objasnio kako je promijenio odluku sudija: "Rampa" o kojoj će se pričati

Nikola Jokić imao je paklen posao protiv Jute. Žestoki su bili dueli, niko ne štedi najboljeg igrača planete, ali je on na kraju donio pobjedu.

Iako su mnogi očekivali lak posao protiv "Džezera", ekipa iz Kolorada je morala da kopa do samog kraja. Ključnu ulogu u preokretu odigrao je srpski centar, koji je u samom finišu uzeo stvari u svoje ruke i pokazao zašto je najbolji na svijetu. Imao je i potez koji nije baš popularan među Amerikancima.

Drama je počela na dva minuta prije kraja meča. Juta je imala prednost, ali je Jokić sa četiri vezana poena donio izjednačenje (122:122) i uveo meč u potpuno ludilo. Ipak, potez utakmice nije bio koš, već defanzivna majstorija. Pri vođstvu Denvera 126:125, na svega 16 sekundi prije poslednjeg zvuka sirene, Kejonte Džordž je krenuo na polaganje koje je moglo da donese pobjedu domaćinu. Uslijedila je "rampa" o kojoj će se pričati – Nikola je bukvalno "oduvao" loptu i spriječio preokret.

Zanimljivo je bilo vid‌jeti reakciju arbitara. Iako je blokada bila čista kao suza, sudije su prvobitno dosudile prekršaj Jokiću, što bi Džordžu donijelo dva slobodna bacanja za vođstvo. Nikola je momentalno signalizirao klupi da reaguje, bio je siguran u svoju odluku, pa je trener Adelman zatražio čelendž. Nakon gledanja snimka, pravda je zadovoljena: sudije su preinačile odluku, priznata je blokada, lopta je bila u rukama Denvera. O tome je govorio Nikola poslije meča, piše Sportal.

Kako gledaš na to što protivnički timovi šalju po nekoliko igrača na tebe u posljednjih par utakmica?

- Trudim se da ne silim i da pustim da igra teče. Mislim da je bilo okej. Odradili smo dobar posao sa dodavanjima, poentiranjem… ipak smo dali 120 poena, tako da je ovo bilo dobro veče za nas – rekao je on.

Taj čelendž (provjera) na kraju je zaista odigrao veliku ulogu u ovoj utakmici i pobjedi.

Da li si odmah znao da nije bio faul ili šta si mislio u trenutku kada si tražio taj tajmaut i čelendž?

– Samo sam pokušao da vidim da li su oni vid‌jeli nešto presudno. Jer ja nisam imao osjećaj da je to bilo nešto što je uticalo na igru, da tako kažem. Pa sam ih samo pogledao da vidim da li su oni vid‌jeli nešto, tipa da li sam ga udario po ruci ili šta već. I, eto, bio je to dobar čelendž za nas – navodi Jokić.