Posvađao se sa dvojicom muškaraca, pa nožem nasrnuo na njih

A.B. (25) iz Nikšića uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu dvije osobe.
Kako je saopšteno, osumnjičeni je juče pristupio u službene prostorije policije, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen slobode.
Sumnja se da je A.B. 24. februara 2026. godine oko 22.40 časova učestvovao u verbalnom i fizičkom sukobu sa još dvojicom muškaraca, koji su tom prilikom zadobili teške tjelesne povrede u vidu ubodnih rana nanesenih nožem.
Povrijeđeni su zbrinuti, a protiv osumnjičenog je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio teško ubistvo u pokušaju.
A.B. će u zakonskom roku biti priveden na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
