Logo
Large banner

Posvađao se sa dvojicom muškaraca, pa nožem nasrnuo na njih

Izvor:

Telegraf

03.03.2026

09:14

Komentari:

0
Посвађао се са двојицом мушкараца, па ножем насрнуо на њих
Foto: ATV

A.B. (25) iz Nikšića uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu dvije osobe.

Kako je saopšteno, osumnjičeni je juče pristupio u službene prostorije policije, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen slobode.

Граница Градишка

Društvo

Spremite se za haos na granicama koji kreće od 10. aprila

Sumnja se da je A.B. 24. februara 2026. godine oko 22.40 časova učestvovao u verbalnom i fizičkom sukobu sa još dvojicom muškaraca, koji su tom prilikom zadobili teške tjelesne povrede u vidu ubodnih rana nanesenih nožem.

Povrijeđeni su zbrinuti, a protiv osumnjičenog je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio teško ubistvo u pokušaju.

Сидни Свини

Scena

Provokativna Sidni Svini zapalila mreže: "Ona uvijek razbija internet"

A.B. će u zakonskom roku biti priveden na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Nikšić

napad nožem

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Просвјетни радник ухапшен због сексуалног узнемиравања ученика

Region

Prosvjetni radnik uhapšen zbog seksualnog uznemiravanja učenika

1 h

0
Снажан земљотрес погодио Иран

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Iran

1 h

0
Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu: Rat neće trajati godinama

1 h

0
Прехлада алергија

Zdravlje

Alergije već divljaju: Stručnjaci upozoravaju osobe alergične na polen

1 h

0

Više iz rubrike

Просвјетни радник ухапшен због сексуалног узнемиравања ученика

Region

Prosvjetni radnik uhapšen zbog seksualnog uznemiravanja učenika

1 h

0
Земљотрес у Хрватској

Region

Zemljotres u Hrvatskoj

3 h

0
Затвор

Region

Požar u splitskom zatvoru, ima povrijeđenih

14 h

0
Експлозије у Техерану

Region

Srpska porodica sa bebom uspješno evakuisana iz Teherana

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

24

Šta česte svađe rade našem tijelu i mozgu?

10

21

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

10

15

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

10

13

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

10

11

Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner