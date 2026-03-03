Posvađao se sa dvojicom muškaraca, pa nožem nasrnuo na njih

A.B. (25) iz Nikšića uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu dvije osobe.

Kako je saopšteno, osumnjičeni je juče pristupio u službene prostorije policije, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen slobode.

Sumnja se da je A.B. 24. februara 2026. godine oko 22.40 časova učestvovao u verbalnom i fizičkom sukobu sa još dvojicom muškaraca, koji su tom prilikom zadobili teške tjelesne povrede u vidu ubodnih rana nanesenih nožem.

Povrijeđeni su zbrinuti, a protiv osumnjičenog je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio teško ubistvo u pokušaju.

A.B. će u zakonskom roku biti priveden na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.