Francuska šalje ratni brod na Kipar?

Kiparski zvaničnici kažu da će Francuska poslati ratni brod na Kipar kako bi pomogla u jačanju odbrane zemlje od dronova nakon što je dron pogodio britansku vojnu bazu Akrotiri na Kipru.
Francuska će takođe poslati dodatne kopnene, protivdronovne i protivraketne sisteme u zemlju, potvrdili su zvaničnici u utorak.
Njemačka je takođe pozitivno odgovorila na zahtjev za slanje ratnog broda, prema riječima tri zvaničnika koji su govorili pod uslovom anonimnosti jer im nije bilo dozvoljeno da javno iznose detalje.
Oprema će stići na Kipar što je prije moguće, rekli su.
Francuska vojska nije odmah odgovorila na zahtjev za informacijama od strane AP.
Podstimo, Grčka je juče poslala četiri borbena aviona F-16 na Kipar, dok su dve njene najsavremenije fregate na putu.
