Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

Žena J. K. (78) pronađena je mrtva u svojoj kući u Senti, a sumnja se da je ona ubijena!

Kako Kurir saznaje, tijelo je pronađeno u petak i sudeći po onome što je policija zatekla na licu mjesta, J. K. je bila žrtva zločina.

- Starija žena je zatečena u lokvi krvi, a u kući su pronađeni brojni tragovi koji su odnijeti na analizu. Naložena je i obdukcija tijela kako bi se utvrdilo kako je tačno nesrećna žena preminula, ali prema prvim rezultatima, na tijelu su bile vidljive rane nanijete oštrim predmetom - kaže izvor.

Pretpostavlja se da je motiv zločina pljačka.

- Dosadašnja istraga ukazuje na to da je žena ubijena zbog novca, kao i da je najvjerovatnije tipovana - dodaje sagovornik Kurira.