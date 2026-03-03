Logo
Psi napali ženu koja ih je čuvala, morala da interveniše i policija

ATV

03.03.2026

08:07

Foto: ATV

Žena stara 57 godina zadobila je teške povrede kada su je napala dva psa rase kane korso, vlasništvo njenog sina, a koje je čuvala, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Kako je navedeno, žena je čuvala pse, jer joj je sin bio inostranstvu, a nesreća se dogodila kod Beranske ulice kod Trošarine.

Венс-САД- 25092025

Svijet

Vens otkrio šta je cilj operacije "Epski bijes"

Pošto ekipe Hitne pomoći nisu mogle da priđu ženi od pasa, morala je da interveniše i policija.

Kako Telegraf nezvanično saznaje, jeziva scena dogodila se u dvorištu kuće oko 22 sata. Žena je navodno izgubila mnogo krvi, a hitno je prebačena u Urgentni centar gdje se ljekari bore da joj sačuvaju život.

