Oglasila se policija zbog smrti djeteta u banjalučkom vrtiću

Autor:

Ognjen Matavulj

02.03.2026

17:24

Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу

U vrtiću u Banjaluci danas je preminula beba, stara svega deset mjeseci, saznaje ATV

Prve informacije ukazuju da je dijete iznenada preminulo u snu i da u cijelom slučaju nema ništa sumnjivo.

”Tužilaštvo će naložiti obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti”, kaže izvor ATV-a.

Ova nezapamćena tragedija odigrala se danas oko 14.50 časova. Vidjevši da beba ne daje znake života radnici vrtića su pozvali Hitnu pomoć, koja je odmah reagovala i o svemu obavijestila policiju.

”Danas oko 14:50 časova prijavljeno je da radnici Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka u vrtiću u Banjaluci ukazuju medicinsku pomoć djetetu. Oko 15:30 časova PU Banjaluka je od strane UKC-a Republike Srpske obaviještena da je dijete preminulo”, navode u PU Banjaluka.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci i u toku je uviđaj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

