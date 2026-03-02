Oglasila se policija zbog smrti djeteta u banjalučkom vrtiću

Autor:Ognjen Matavulj
U vrtiću u Banjaluci danas je preminula beba, stara svega deset mjeseci, saznaje ATV
Prve informacije ukazuju da je dijete iznenada preminulo u snu i da u cijelom slučaju nema ništa sumnjivo.
”Tužilaštvo će naložiti obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti”, kaže izvor ATV-a.
Ova nezapamćena tragedija odigrala se danas oko 14.50 časova. Vidjevši da beba ne daje znake života radnici vrtića su pozvali Hitnu pomoć, koja je odmah reagovala i o svemu obavijestila policiju.
”Danas oko 14:50 časova prijavljeno je da radnici Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka u vrtiću u Banjaluci ukazuju medicinsku pomoć djetetu. Oko 15:30 časova PU Banjaluka je od strane UKC-a Republike Srpske obaviještena da je dijete preminulo”, navode u PU Banjaluka.
O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci i u toku je uviđaj.
