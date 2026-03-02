Logo
Large banner

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

Autor:

Ognjen Matavulj

02.03.2026

13:51

Komentari:

0
Бенеди Ђукановић, Родољуб Гајић, Емилио Балдо
Foto: ATV

Benedi Đukanović, Emilio Baldo i Rodoljub Gajić pravosnažno su osuđeni na 85 godina zatvora zbog ubistva vlasnika ”Sektor sekjuritija” Slaviše Krunića, njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića i ranjavanja vozača Gorana Ilića, potvrđeno je za ATV.

Presudu je izrekao Vrhovni sud Republike Srpske nakon što je žalbe branilaca odbio kao neosnovane i potvrdio prvostepenu presudu koju je u junu 2025. godine izrekao Okružni sud u Banjaluci.

Najveća kazna u istoriji pravosuđa Republike Srpske

Đukanović je osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora za teško ubistvo i nedozvoljeno posjedovanje automatske puške, što je najveća izrečena kazna u istoriji pravosuđa Republike Srpske. Emilio Baldo osuđen je na 25 godina, a bivši radnik "Sektor sekjuritija" Rodoljub Gajić je kao pomagač u teškom ubistvu osuđen na 20 godina zatvora.

Usvojeni su i odštetni zahtjevi porodica ubijenih Krunića i Pavlovića, po kojem su optuženi dužni da im na ime duševnog bola solidarno isplate 160.000 KM. Tačnije, po 20.000 KM za svakog člana porodice oštećenih. Ranjeni Goran Ilić je sa odštetnim zahtjevom upućen na parnicu. Optuženi su dužni i da isplate troškove postupka u iznosu od 69.639 KM, te još 30.000 KM za usluge advokata po službenoj dužnosti.

Ubijeni na putu za vikendicu

Krunić i Pavlović su ubijeni 22. aprila 2019. godine na lokalnom putu u Glamočanima kod Banjaluke. Izrešetani su u terencu "tojota lend kruzer" na putu za Krunićevu vikendicu, u kojoj je njegova porodica boravila zbog renoviranja stana, što su i ubice znale.

Đukanović je oglašen krivim da je zajedno sa Željkom Kovačevićem, koji je ubijen u razmjeni vatre sa Krunićevim vozačem, pucao na Krunića. Baldo je oglašen krivim da je učestvovao u planiranju zločina, te je Kovačeviću na telefon dojavio trenutak kada su Krunić i njegovo obezbjeđenje iz kafića ”Moreti” krenuli ka vikendici u čijoj blizini je zločin počinjen. Gajić je oglašen krivim za pomaganje ubistva, tako što je Kovačeviću dojavljivao informacije o Kruniću.

Izrešetani sa 36 metaka

Prema presudi ubice su na lokalnom putu otvorile rafalnu paljbu ka automobilu. Iz jedne puške ispaljeno je najmanje 20, a iz druge 16 metaka. Krunića je više hitaca pogodilo u glavu, a Pavlovića u grudni koš i obojica su na mjestu ostali mrtvi. Ilić je ranjen u oba koljena i ruku. Tako ranjen je ispao iz auta i iz pištolja "glok 17" ispalio čitav okvir ka napadačima i pritom ubio Kovačevića, koji je pogođen u butinu i umro je usljed iskrvarenja.

U pritvoru skoro sedam godina

Zanimljivo je da su se Rodoljub Gajić i Benedi Đukanović bez pravosnažne presude u pritvoru nalazili skoro sedam godina, što je apsolutni rekord u pravosuđu Republike Srpske. Gajić je uhapšen i pritvoren u maju 2019. godine, a Đukanović se mjesec dana kasnije predao policiji u Sarajevu. Baldo je u pritvoru proveo tri godine manje, budući da je presudom iz jula 2022. godine oslobođen optužbe, da bi nakon ponovljenog suđenja bio osuđen i pritvoren u junu 2025. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Slaviša Krunić presuda

Benedi Đukanović

Emilio Baldo

Rodoljub Gajić

Vrhovni sud RS

Banjaluka

presuda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бенеди Ђукановић, Родољуб Гајић, Емилио Балдо

Hronika

Traže ukidanje presude za ubistvo Slaviše Krunića i novo sudsko vijeće!

3 sedm

0
Детаљи са изрицања пресуде: Ђукановић са три прста ка камери дочекао казну

Hronika

Detalji sa izricanja presude: Đukanović sa tri prsta ka kameri dočekao kaznu

8 mj

0
Тужилаштво: Вјештак нас преварио, тражити поврат 35.000 КМ!

Hronika

Tužilaštvo: Vještak nas prevario, tražiti povrat 35.000 KM!

8 mj

0
Одбрана: Ни данас не знамо ко је, како и зашто убио Славишу Крунића?

Hronika

Odbrana: Ni danas ne znamo ko je, kako i zašto ubio Slavišu Krunića?

8 mj

0

Više iz rubrike

Преминуо мушкарац повријеђен у експлозији у БиХ

Hronika

Preminuo muškarac povrijeđen u eksploziji u BiH

26 min

0
Пас кангал

Hronika

Užas u BiH: Pas rastrgao muškarca

27 min

0
Ученице брутално малтретирале дјевојчицу (15), друг све снимао: ''Клечи и понављај за нама''

Hronika

Učenice brutalno maltretirale djevojčicu (15), drug sve snimao: ''Kleči i ponavljaj za nama''

36 min

0
Убијени Н.К.

Hronika

Novi detalji ubistva: Vođa ''Crvenih đavola'' likvidiran pred djecom

56 min

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner