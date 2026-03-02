Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

Presudu je izrekao Vrhovni sud Republike Srpske nakon što je žalbe branilaca odbio kao neosnovane i potvrdio prvostepenu presudu koju je u junu 2025. godine izrekao Okružni sud u Banjaluci.

Najveća kazna u istoriji pravosuđa Republike Srpske

Đukanović je osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora za teško ubistvo i nedozvoljeno posjedovanje automatske puške, što je najveća izrečena kazna u istoriji pravosuđa Republike Srpske. Emilio Baldo osuđen je na 25 godina, a bivši radnik "Sektor sekjuritija" Rodoljub Gajić je kao pomagač u teškom ubistvu osuđen na 20 godina zatvora.

Usvojeni su i odštetni zahtjevi porodica ubijenih Krunića i Pavlovića, po kojem su optuženi dužni da im na ime duševnog bola solidarno isplate 160.000 KM. Tačnije, po 20.000 KM za svakog člana porodice oštećenih. Ranjeni Goran Ilić je sa odštetnim zahtjevom upućen na parnicu. Optuženi su dužni i da isplate troškove postupka u iznosu od 69.639 KM, te još 30.000 KM za usluge advokata po službenoj dužnosti.

Ubijeni na putu za vikendicu

Krunić i Pavlović su ubijeni 22. aprila 2019. godine na lokalnom putu u Glamočanima kod Banjaluke. Izrešetani su u terencu "tojota lend kruzer" na putu za Krunićevu vikendicu, u kojoj je njegova porodica boravila zbog renoviranja stana, što su i ubice znale.

Đukanović je oglašen krivim da je zajedno sa Željkom Kovačevićem, koji je ubijen u razmjeni vatre sa Krunićevim vozačem, pucao na Krunića. Baldo je oglašen krivim da je učestvovao u planiranju zločina, te je Kovačeviću na telefon dojavio trenutak kada su Krunić i njegovo obezbjeđenje iz kafića ”Moreti” krenuli ka vikendici u čijoj blizini je zločin počinjen. Gajić je oglašen krivim za pomaganje ubistva, tako što je Kovačeviću dojavljivao informacije o Kruniću.

Izrešetani sa 36 metaka

Prema presudi ubice su na lokalnom putu otvorile rafalnu paljbu ka automobilu. Iz jedne puške ispaljeno je najmanje 20, a iz druge 16 metaka. Krunića je više hitaca pogodilo u glavu, a Pavlovića u grudni koš i obojica su na mjestu ostali mrtvi. Ilić je ranjen u oba koljena i ruku. Tako ranjen je ispao iz auta i iz pištolja "glok 17" ispalio čitav okvir ka napadačima i pritom ubio Kovačevića, koji je pogođen u butinu i umro je usljed iskrvarenja.

U pritvoru skoro sedam godina

Zanimljivo je da su se Rodoljub Gajić i Benedi Đukanović bez pravosnažne presude u pritvoru nalazili skoro sedam godina, što je apsolutni rekord u pravosuđu Republike Srpske. Gajić je uhapšen i pritvoren u maju 2019. godine, a Đukanović se mjesec dana kasnije predao policiji u Sarajevu. Baldo je u pritvoru proveo tri godine manje, budući da je presudom iz jula 2022. godine oslobođen optužbe, da bi nakon ponovljenog suđenja bio osuđen i pritvoren u junu 2025. godine.