Vukanović: Čudno mi je što Trivić ćuti, povlačenje Blanuše bio bi poraz

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović rekao je da mu je čudno što Jelena Trivić ćuti kada je u pitanju njegova kandidatura za člana Predsjedništva BiH i da bi povlačenje lidera SDS-a Branka Blanuše bio poraz za opoziciju.

”Bio sam vrlo važan kada je Jelena Trivić bila kandidat 2022. godine da se tada eliminiše Draško Stanivuković. Čudi me da gospođa Trivić sada neće da kaže ko bi bila dobitna kombinacija. Ja ni 2022. ni 2024. godine nisam otvarao pitanje i rekao ja ću vas podržati, a vi meni dajte funkciju. Mislim da sa Jelenom Trivić neće biti problem. Branko Blanuša se ne smije povući, to bi izazvalo razočarenje. Čovjek koji je pobijedio mora ponovo biti kandidat. Jelena Trivić i ja ćemo podržati Branka Blanušu, a Draško Stanivuković će biti doveden pred svršen čin. Ukoliko se bude kandidovao, svi znaju da je Dodikov trojanski konj. Ima problema sa Crnatkom, Vukovićem i Ivanićem koji ne podržavaju njegovu politiku”, rekao je Vukanović.

On je poručio da je Draško Stanivuković u minskom polju i zahvalio se Ljubiši Petroviću i Igoru Crnatku koji su ga otvoreno podržali za kandidaturu.

”Čudi me za Jelenu Trivić da ona ćuti. Prije četiri godine ja sam rekao da Stanivuković ne može biti kandidat. On me je jednom zvao i rekao, tebi trebaju pare, ja ću ti pomoći kampanju, a ti samo ćuti između Jelene i mene. Jelena nema para, ja ih imam. Pare su bitne. Ja sam rekao da nisam trgovac, Mene tvoje pare ne interesuju. Da imam para, ja bih propao”, rekao je Vukanović.

Kada su u pitanju optužbe za podršku unutar PDP-a, nedavno je o tome govorio upravo Draško Stanivuković.

On je poručio da su dva člana Glavnog odbora PDP-a bila protiv stvaranja Pokreta Sigurna Srpska, ali da sa Nenadom Vukovićem nalazi zajednički jezik.

Dvije struje SDS-a

Kada se govori o kandidaturi Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske što je odluka organa stranke, postoje vidljiva kolebanja unutar članstva SDS-a. Tvrda struja unutar Srpske demokratske stranke koja je i predložila Branka Blanušu za kandidata smatra da on treba da bude izbor ove stranke za tu funkciju i naredne izbore. S druge strane, sve više je javnih istupa istaknutih SDS-ovaca koji prema ovom pitanju nastupaju kao prema poslu koji tek treba da se dogovori.

Jedan od njih je i Mirko Šarović. Bivši predsjednik SDS-a otvoreno je rekao da ukoliko Branko Blanuša pobijedi na prijevremenim izborima treba da bude kandidat i na opštim. S obzirom da je pobjedu odnio SNSD-ov Siniša Karan, situacija na bojnom polju se mijenja.

"SDS treba da ima jednu od ove dvije pozicije. SDS od toga neće odustati. Po snazi, po rezultatima. Uvijek postoje unutrašnje ambicije u strankama koje bi željele da one prve biraju. SDS će sigurno imati kandidata, da li za predsjednika Republike Srpske ili za člana Predsjedništva BiH", rekao je Šarović za federalne medije.