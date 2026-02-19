Logo
"Ne odustajem od kandidature": Vukanović poručio šta Stanivuković treba da radi

Izvor:

ATV

19.02.2026

16:25

Komentari:

5
Листа за правду и ред
Foto: ATV

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović govorio je o jedinstvu opozicije na predstojećim opštim izbora i poručio da treba da izađu sa dva kandidata, a da on ne odustaje od svoje kandidature.

"Ukoliko SDS, PDP, Narodni front postignu dogovor oko dva kandidata za predsjednika i člana Predsjedništva BiH njihove (SNSD) podvale neće imati većeg efekta. Meni je već 47 godina i mislim da sam u punoj snazi, ja ne mogu čekati 60 ili 55 godina da bih dobio šansu. Nakon 20 godina borbe protiv režima, podržavali smo sve bez ikakvog uslovljavanja, vrijeme je da sad zauzvrat i nas neko podrži. Poznato je da smo istakli kandidaturu za člana Predsjedništva BiH. Ako Bog da zdravlja, što se nas tiče, ne planiramo se povući. Nakon toliko borbe smatramo da je to prava pozicija koja bi nama omogućila da napravimo unutrašnji i spoljni doprinos stabilizaciji odnosa", rekao je Vukanović.

On kaže da je Branko Blanuša sjajan kandidat i čovjek i da su njih dvojica jedan tandem, a sa druge strane Željka Cvijanović i Siniša Karan.

Народна скупштина

Republika Srpska

Ne treba im SNSD za svađu: "Zakuvali" Draškovi i Vukanovi u NS RS

"Uvijek smo davali maksimalan doprinos i mislim da je red da sada opozicija stane iza mene i Branka Blanuše. Mislim da je Jelena Trivić nema ambicija za neku kandidaturu. Što se tiče Draška Stanivukovića, gospodin Stanivuković mora da shvati da ima problema u odnosima i sa SDS-om i sa Narodnim frontom i sa nama. To je posljedica njegovih nekorektnih poteza u prošlosti. Svi smo mi mnogo više očekivali kad je on postao gradonačelnik Banjaluke. Ne može čovjek koji ima sa svima u opoziciji u probleme, a mi drugi nemamo. Jedini problem je Draško Stanivuković zbog toga on treba da ide sa svojom listom, da ima ambiciju da osvoji 15-20 mandata. Niko od nas ne bi imao ništa protiv da ove četiri stranke imaju 42 i više poslanika i da ne moramo nikoga od drugih stranaka uzimati da bi se pravila nova Vlada", rekao je Vukanović.

On poručuje da opozicija treba da se takmiči za ministarska mjesta i da je to rješenje problema.

Вучинић-Вукановић

Republika Srpska

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

Tagovi :

Nebojša Vukanović

Draško Stanivuković

Lista za pravdu i red

