Logo
Large banner

Nakon hapšenja bivšeg princa Endruja: Oglasio se kralj Čarls

19.02.2026

17:52

Komentari:

0
Краљ Чарлс
Foto: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Britanski kralj Čarls izrazio je "najdublju zabrinutost" zbog hapšenja svog mlađeg brata, Endrua Mauntbatena-Vindzora, ali je naglasio da "zakon mora da ide svojim tokom".

"Sa najdubljom zabrinutošću sam primio vijesti o Endruu Mauntbatenu-Vindzoru i sumnji na zloupotrebu javne funkcije. Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i pravilan proces kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih organa. U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i iskrenu podršku i saradnju", naveo je kralj u saopštenju.

Kralj Čarls je naglasio da "zakon mora da ide svojim tokom" i dodao da, dok se ovaj proces nastavlja, neće dalje komentarisati slučaj.

Hapšenje bivšeg princa Endrua pozdravila je i porodica Virdžinije Đufre i navela da hapšenje Endrua Mauntbaten-Vindzor pokazuje da "niko nije iznad zakona".

Đufre je bila jedna od žrtava osramoćenog američkog finansijera Džefrija Epstina i preko njega i princa Endrua.

Oduzela je sebi život u aprilu 2025. godine, u 41. godini.

- Konačno, danas su naša slomljena srca uzdignuta vešću da niko nije iznad zakona - čak ni kraljevska porodica - saopštila je porodica Đufr

Podijeli:

Tag :

Kralj Čarls III

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Орбан: Фидес је у вођству, али мора још да се ради

Svijet

Orban: Fides je u vođstvu, ali mora još da se radi

13 min

0
Трамп: Мислио сам да ће рјешавање украјинске кризе бити лакше, имам добар однос са Путином

Svijet

Tramp: Mislio sam da će rješavanje ukrajinske krize biti lakše, imam dobar odnos sa Putinom

34 min

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Rat na pomolu: SAD na Bliski istok poslale najveću vojnu silu od invazije na Irak 2003. godine

1 h

0
Москва: ЕУ и НАТО користе Украјину како би од ње направили "анти-Русију"

Svijet

Moskva: EU i NATO koriste Ukrajinu kako bi od nje napravili "anti-Rusiju"

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

52

Nakon hapšenja bivšeg princa Endruja: Oglasio se kralj Čarls

17

49

Dodik o susretu Čovića i Tompsona: Nastavak opasne rehabilitacije ustaštva

17

46

Orban: Fides je u vođstvu, ali mora još da se radi

17

32

Prnjavorski policajci spasili još jedan mladi život

17

31

Narod priča: Gornja Radnja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner