Nakon hapšenja bivšeg princa Endruja: Oglasio se kralj Čarls

Britanski kralj Čarls izrazio je "najdublju zabrinutost" zbog hapšenja svog mlađeg brata, Endrua Mauntbatena-Vindzora, ali je naglasio da "zakon mora da ide svojim tokom".

"Sa najdubljom zabrinutošću sam primio vijesti o Endruu Mauntbatenu-Vindzoru i sumnji na zloupotrebu javne funkcije. Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i pravilan proces kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih organa. U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i iskrenu podršku i saradnju", naveo je kralj u saopštenju.

Kralj Čarls je naglasio da "zakon mora da ide svojim tokom" i dodao da, dok se ovaj proces nastavlja, neće dalje komentarisati slučaj.

Hapšenje bivšeg princa Endrua pozdravila je i porodica Virdžinije Đufre i navela da hapšenje Endrua Mauntbaten-Vindzor pokazuje da "niko nije iznad zakona".

Đufre je bila jedna od žrtava osramoćenog američkog finansijera Džefrija Epstina i preko njega i princa Endrua.

Oduzela je sebi život u aprilu 2025. godine, u 41. godini.

- Konačno, danas su naša slomljena srca uzdignuta vešću da niko nije iznad zakona - čak ni kraljevska porodica - saopštila je porodica Đufr