Rat na pomolu: SAD na Bliski istok poslale najveću vojnu silu od invazije na Irak 2003. godine

Sjedinjene Američke Države drastično su povećale svoje vojno prisustvo širom Bliskog istoka, raspoređujući najmodernije avione i pomorske snage. Američki zvaničnici ovo opisuju kao najveće gomilanje vojnih trupa u ovoj regiji od početka rata u Iraku 2003. godine.

Prema pisanju The Wall Street Journala, Vašington je u regiju poslao dodatne borbene avione F-35 i F-22, zajedno s komandno-kontrolnim letjelicama koje su ključne za koordinaciju velikih vazdušnih operacija. Druga udarna grupa nosača aviona takođe je na putu, čime se dodatno pojačava već ionako impresivno pomorsko prisustvo.

Predsjednik Donald Tramp dobio je nekoliko izvještaja u kojima se detaljno skiciraju potencijalni scenariji napada na Iran. Američki zvaničnici koje citira Journal navode da vojne opcije variraju od ciljanih napada na nuklearna i balistička postrojenja, pa sve do više sedmične, intenzivne vazdušne kampanje.

Neki scenariji navodno uključuju i operacije usmjerene na ozbiljno slabljenje, ili čak potpunu destabilizaciju, iranskog rukovodstva. Razmjeri američkih priprema omogućili bi kontinuirane operacije umjesto ograničenih udara, dajući Vašingtonu znatno veću fleksibilnost ukoliko diplomatski napori propadnu.

Diplomatija traje, ali prepreke ostaju

Dok se vojne pripreme intenziviraju, američki i iranski predstavnici sastali su se ove sedmice u Ženevi kako bi razgovarali o aktivnostima Teherana na obogaćivanju uranijuma. Portparol Bijele kuće Karolajn Livit priznala je da postoji određeni napredak u pregovorima, ali je naglasila da i dalje ostaju značajne razlike između dvije strane.

Tramp je signalizovao da preferira diplomatsko rješenje koje bi okončalo iranski nuklearni program i suzbilo regionalni uticaj te zemlje. Ipak, američki i strani zvaničnici izjavili su za Journal da su izgledi za postizanje sveobuhvatnog sporazuma i dalje vrlo neizvjesni.

Američko ratno vazduhoplovstvo pojačalo je ključne baze u Jordanu i Saudijskoj Arabiji dodatnim borbenim avionima i platformama za nadzor. Istovremeno, Američka mornarica rasporedila je nekoliko razarača sposobnih za presretanje balističkih projektila, uz nosače aviona USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford.

Strateški nevidljivi bombarderi B-2 ostaju u pripravnosti za misije koje bi se pokretale direktno iz SAD-a ili sa Dijego Garsija, zajedničke američko-britanske baze u Indijskom okeanu. Ovu lokaciju je nedavno i sam Tramp javno spomenuo kao potencijalnu polaznu tačku u slučaju propasti pregovora.

Regionalni rizici

Uprkos apsolutnoj američkoj tehnološkoj prednosti, Iran zadržava značajne kapacitete za odmazdu. To uključuje veliki arsenal projektila, kao i mogućnost ometanja brodskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz, ključnu arteriju za globalno snabdijevanje energijom.

Bivši vojni zvaničnici smatraju da bi ova dramatična demonstracija sile mogla biti osmišljena isključivo s ciljem jačanja pregovaračke pozicije Vašingtona, a ne kao signal neposrednog rata. S druge strane, analitičari upozoravaju da bi dugotrajni pregovori mogli testirati Trampovo strpljenje, što bi automatski povećalo vjerovatnoću vojne akcije.

Naredne sedmice biće ključne za rasplet situacije i pokazaće da li će se ovo nezapamćeno vojno gomilanje pretvoriti u diplomatski uspjeh ili će eskalirati u najznačajniji sukob na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko decenija.

