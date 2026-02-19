Jeziva porodična tragedija: Brat ubio brata, pa presudio sebi

Dvije osobe pronađene su mrtve u roku od nekoliko sati u području Ljutomera u Sloveniji, a prema nezvaničnim informacijama, radi se o porodičnoj tragediji.

Do zločina je došlo u jednom od zaseoka naselja Globoka u blizini Ljutomera, a kako Slovenske novice saznaju nezavisno na licu mjesta, došlo je do ubistva i samoubistva.

Prema njihovom saznanju, brat je navodno prvo pucao u svog brata, a onda izvršio samoubistvo.

Obojica su imali oko 75 godina, i navodno su dugo bili u svađi oko zemlje ili korištenja puta.

Za sada nije poznato odakle je bratu oružje, ali prema nezvaničnim informacijama, navodno je uzeo pištolj od bliskog rođaka.

Policijska uprava Murska Sobota je saopštila da je u srijedu nešto poslije 13 časova obaviještena da je na području Ljutomera pronađen mrtav muškarac. Policija je odmah po dolasku obezbijedila područje i počela da prikuplja obavještenja. Utvrdili su da je smrt muškarca posljedica krivičnog djela protiv života i tijela. Nešto prije 19 časova, u tom području pronađeno je i tijelo još jednog muškarca i vatreno oružje. Smrt ovog drugog nije posljedica krivičnog djela, saopštila je policija.

Istražioci iz PU Sobota danas nastavljaju svoje aktivnosti, uključujući korištenje službenog psa obučenog za otkrivanje eksploziva za pretragu metaka ili čaura u području oko mjesta zločina.