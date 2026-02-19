Logo
Konkurs za upis studenata 10. juna

19.02.2026

13:52

Konkurs za upis studenata u akademskoj 2026/27. godini na sve cikluse studija na Univerzitet u Banjaluci biće objavljen 10. juna, rečeno je iz Univerziteta.

Prijem dokumenata za polaganje prijemnog ispita predviđen je od 22. do 26. juna, a prijemni ispit 29. juna 2026. godine.

Прогноза БХ Метео

Društvo

Već oko 18 sati BiH čeka iznenađenje: Meteorolozi se ponovo oglasili

Upis primljenih kandidata planiran je od 6. do 10. jula 2026. godine, navode iz Univerziteta.

Drugi upisni rok organizovaće fakulteti, odnosno Akademija umjetnosti, na kojima ostane slobodnih mjesta nakon prvog upisnog roka.

Objavljivanje konkursa u drugom upisnom roku predviđeno je 12. avgusta.

Prijem dokumenata za upis trajaće od 24. do 28. avgusta, prijemni ispit biće održan 31. avgusta, a upis primljenih kandidata od 7. do 11. septembra.

kristijan golubovic

Scena

Kristijan Golubović podivljao u butiku i lupao stvari

Tekst konkursa koji će biti objavljen u dnevnim novinama i na www.unibl.org sadržavaće informacije o broju slobodnih mjesta, uslovima upisa, potrebnoj dokumentaciji, načinu polaganja prijemnog ispita i kriterijumima za rangiranje kandidata.

