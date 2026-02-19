Logo
Već oko 18 sati BiH čeka iznenađenje: Meteorolozi se ponovo oglasili

ATV

19.02.2026

13:50

Прогноза БХ Метео
Prema najnovijoj prognozi BH Meteo, u četvrtak, 19. februara, očekuje nas posljednja jača promjena vremena ovog mjeseca.

Od vikenda se očekuje stabilniji period sa manje padavina i iznadprosječno toplim vremenom koje će pratiti cijelu Bosnu i Hercegovinu do kraja februara i početkom marta.

Вјетар рушио контејнере у Бањалуци

Banja Luka

Meteorolozi upozorili: Vjetar već pravi probleme u Banjaluci

Tokom dana biće umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. Duvaće umjeren do jak jugo, na planinama i s olujnim udarima, dok će u nizijama sjeverne i sjeveroistočne Bosne, te u dubokim kotlinama vjetar biti slabiji. Većinom dana bez padavina, izuzev lokalne kiše u dijelovima Hercegovine i na jugozapadu Bosne.

Od 18 sati, očekuje se premještanje hladnog fronta sa zapada, koji će tokom večeri donijeti jaču kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom gotovo svim krajevima. Uz hladni front prolazno će duvati jak zapadni vjetar.

Zdravlje

Stevanu se život okrenuo naglavačke: Zvali su me "šećerko"

Petak donosi osjetno zahlađenje sa spuštanjem hladnijeg vazduha sa sjevera. Očekuju se padavine gotovo u cijeloj zemlji – kiša, a u većem dijelu Bosne i na planinama Hercegovine, padom temperature, prolazno susnježica i snijeg. Hladniji vazduh će biti poprilično suv, pa veće količine snijega nisu očekivane.

Vrijeme

Vremenska prognoza

