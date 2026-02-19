Tomašević: Dabro je posljedica nekažnjenog ustaškog pozdrava u Saboru

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je da je ponašanje bivšeg ministra Josipa Dabre, koji je javno pjevao pjesmu o Anti Pavelići, posljedica toga što zakonodavna i sudska vlast nisu adekvatno reagovale na uzvikivanje ustaškog pozdrava "Za dom spremni!" na sjednici Hrvatskog sabora.

"Bavimo se posljedicama, a ne uzrocima, a uzrok je bio kada je još ljetos jedan poslanik u Hrvatskom saboru tokom sjednice uzviknuo protivustavni, ustaški pozdrav i prvi puta nakon dugo vremena nije dobio opomenu. Čemu se čudimo danas?", pitao je Tomašević.

On je najavio da će Gradske skupštine na idućoj sjednici zatražiti saglasnost za pokretanje ustavne tužbe protiv hrvatske Vlade zbog organizacije dočeka rukometaša bez dozvole grada.

"To je ozbiljan presedan za sve buduće situacije gdje Vlada može bez ikakvih posljedica da zadire u lokalnu autonomiju koja je garantovana Ustavom", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare u Zagrebu.

Grada Zagreb odbio je početkom februara da odobri doček rukometaša na Trgu bana Jelačića zbog najavljenog nastupa Marka Perkovića Tompsona, nakon čega je organizaciju preuzela Vlada.

Tomašević je naveo da Vlada to nije smjela da učini bez dozvole grada.