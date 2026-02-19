Logo
Large banner

Tomašević: Dabro je posljedica nekažnjenog ustaškog pozdrava u Saboru

Izvor:

SRNA

19.02.2026

15:05

Komentari:

0
Јосип Дабро
Foto: Printscreen/X

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je da je ponašanje bivšeg ministra Josipa Dabre, koji je javno pjevao pjesmu o Anti Pavelići, posljedica toga što zakonodavna i sudska vlast nisu adekvatno reagovale na uzvikivanje ustaškog pozdrava "Za dom spremni!" na sjednici Hrvatskog sabora.

"Bavimo se posljedicama, a ne uzrocima, a uzrok je bio kada je još ljetos jedan poslanik u Hrvatskom saboru tokom sjednice uzviknuo protivustavni, ustaški pozdrav i prvi puta nakon dugo vremena nije dobio opomenu. Čemu se čudimo danas?", pitao je Tomašević.

On je najavio da će Gradske skupštine na idućoj sjednici zatražiti saglasnost za pokretanje ustavne tužbe protiv hrvatske Vlade zbog organizacije dočeka rukometaša bez dozvole grada.

"To je ozbiljan presedan za sve buduće situacije gdje Vlada može bez ikakvih posljedica da zadire u lokalnu autonomiju koja je garantovana Ustavom", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare u Zagrebu.

Grada Zagreb odbio je početkom februara da odobri doček rukometaša na Trgu bana Jelačića zbog najavljenog nastupa Marka Perkovića Tompsona, nakon čega je organizaciju preuzela Vlada.

Tomašević je naveo da Vlada to nije smjela da učini bez dozvole grada.

Podijeli:

Tagovi :

Josip Dabro

Tomislav Tomašević

Zagreb

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дабро не посустаје: Тражи да се забрани петокрака

Region

Dabro ne posustaje: Traži da se zabrani petokraka

3 h

0
Нови снимак Дабриног величања Павелића

Region

Isplivao novi snimak Dabrinog veličanja Pavelića

2 d

1
Јосип Дабро

Region

Josip Dabro pjevao o Paveliću, reagovalo Tužilaštvo

2 d

0
Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Širi spektar tema u Ženevi u odnosu na Abu Dabi

2 d

0

Više iz rubrike

Мушкарац (69) осуђен за силовање дјевојчице (9): Годинама им био комшија

Region

Muškarac (69) osuđen za silovanje djevojčice (9): Godinama im bio komšija

1 h

0
Тукла оца и брата, па завршила у затвору

Region

Tukla oca i brata, pa završila u zatvoru

1 h

0
Малољетници претукли вршњака: Насилно га угурали у учионицу, па га тукли кишобраном и флашом

Region

Maloljetnici pretukli vršnjaka: Nasilno ga ugurali u učionicu, pa ga tukli kišobranom i flašom

2 h

0
Дабро не посустаје: Тражи да се забрани петокрака

Region

Dabro ne posustaje: Traži da se zabrani petokraka

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

30

Poznato kada se Dušan Vlahović vraća na teren

15

29

Preminuo čuveni doktor Ljubomir Đorđević, izumio vještačku krv

15

27

"Bio je sav krvav, mene su izvukli napolje" Čeda Jovanović otkrio detalje tuče

15

17

Potresna poruka majke iz BiH: Za mog sina je kasno, ali za istinu nije

15

11

Žele da smanje plaćeno bolovanje na 15 dana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner