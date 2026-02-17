Isplivao novi snimak Dabrinog veličanja Pavelića

17.02.2026
Hrvatski mediji su danas objavili još jedan snimak na kojem se vidi poslanik Domovinskog pokreta Josip Dabro, koji svira harmoniku i pjeva istu pjesmu u kojoj veliča poglavnika Antu Pavelića kao vođu svih Hrvata.
Prema navodima medija, novi snimak datira sa kraja aprila prošle godine.
DORH je ranije danas potvrdio da su u toku istražne radnje protiv poslanika Dabre, zbog prethodno objavljenog snimka na kojoj pjeva istu pjesmu poglavniku Paveliću.
Najnoviji snimci Dabre su samo još jedan u nizu incidenata. On je, naime, prošle godine, podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Vlade premijera Andreja Plenkovića i na mjesto ministra poljoprivrede, a nakon što su objavljene fotografija na kojima Dabra puca kroz prozor automobila u pokretu i maloljetnog sina podučavanja rukovanju automatskom puškom.
Zbog toga je protiv njega podignuta optužnica za povredu prava djeteta, kao i za nedozvoljeno posedovanje oružja i eksplozivnih materija.
Dabrovo pjevanje o Paveliću ozbiljno je uzdrmalo hrvatsku Vladu i dovelo u pitanju parlamentarnu većinu, pošto je stranka HSLS najavila napuštanje vladajuće koalicije.
