Logo
Large banner

Mislila je da će joj skinuti uroke: Žena tražila pomoć od vidovnjaka, doživjela šok

Izvor:

Dnevnik.hr

17.02.2026

13:05

Komentari:

0
Мислила је да ће јој скинути уроке: Жена тражила помоћ од видовњака, доживјела шок

Zasad nepoznata osoba stupila je u subotu u kontakt s 47-godišnjakinjom i predstavila se kao vidovnjak koji skida uroke.

Lažni vidovnjak tražio je da mu žena preko posrednika dostavi nakit, što je ona u nedjelju i učinila.

No čim je predala nakit, vidovnjak se više nije javljao i tada je shvatila je da je prevarena.

Slučaj je prijavila policiji, a procjenjuje se da je oštećena za oko 9000 evra.

Превозници

BiH

Prevoznici pisali svima: Nemamo više vremena

Policijski službenici šibensko-kninske uprave utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniocem te su uputili apel građanima da budu oprezni i da ne nasjedaju na priče osoba koje navodno imaju sposobnost izlječivanja, proricanja budućnosti i skidanja uroka.

U slučaju sumnje u prevaru odmah obavijestite policiju, prenosi Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi :

vidovnjak

prevara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Превозници протестују

BiH

Prevoznici pisali svima: Nemamo više vremena

3 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Republika Srpska

Vodostaji rijeka u granici normale

3 h

0
Примао социјалну помоћ, а возио Ферари од 210.000 евра: Годинама варао државу да је бескућник

Svijet

Primao socijalnu pomoć, a vozio Ferari od 210.000 evra: Godinama varao državu da je beskućnik

3 h

0

Više iz rubrike

Хитно обавјештење: Повлаче се четири месна производа

Region

Hitno obavještenje: Povlače se četiri mesna proizvoda

5 h

0
Бизарни тренд залудио Хрвате: Масовно купују прах за "буђење"

Region

Bizarni trend zaludio Hrvate: Masovno kupuju prah za "buđenje"

5 h

0
У Сплиту увредљиви графити на рачун Зорана Милановића

Region

U Splitu uvredljivi grafiti na račun Zorana Milanovića

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

Nevrijeme u Trebinju: Jak vjetar lomio grane i obarao reklame

16

13

Uhapšeni napadači na sina Snežane Đurišić! Slomili mu rebra!

16

07

Filadelfija poslije Pejna "vezala" Džabarija

16

02

Zvijezda serije "Štreberi" anonimno plaća medicinske račune nepoznatim ljudima

15

49

Iran zatvorio Hormuški moreuz

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner