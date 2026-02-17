Mislila je da će joj skinuti uroke: Žena tražila pomoć od vidovnjaka, doživjela šok

Zasad nepoznata osoba stupila je u subotu u kontakt s 47-godišnjakinjom i predstavila se kao vidovnjak koji skida uroke.

Lažni vidovnjak tražio je da mu žena preko posrednika dostavi nakit, što je ona u nedjelju i učinila.

No čim je predala nakit, vidovnjak se više nije javljao i tada je shvatila je da je prevarena.

Slučaj je prijavila policiji, a procjenjuje se da je oštećena za oko 9000 evra.

Policijski službenici šibensko-kninske uprave utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniocem te su uputili apel građanima da budu oprezni i da ne nasjedaju na priče osoba koje navodno imaju sposobnost izlječivanja, proricanja budućnosti i skidanja uroka.

U slučaju sumnje u prevaru odmah obavijestite policiju, prenosi Dnevnik.hr.