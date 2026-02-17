Logo
Vodostaji rijeka u granici normale

17.02.2026

12:58

Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

Vodostaji rijeka u Republici Srpskoj su srednje niski i u granici normale, izjavio je Srni hidrolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Dragan Despot.

"Vodostaji su srednje niski i nije ništa alarmantno", naglasio je Despot.

Despot je rekao da je na planinama pao novi snijeg i da topljenje zavisi od temperature vazduha.

Ротација полиција

Svijet

Primao socijalnu pomoć, a vozio Ferari od 210.000 evra: Godinama varao državu da je beskućnik

"Ne očekujemo ništa pretjerano. Iz Hidrometeorološkog zavoda najave ako negdje dolazi do naglih padavina i obično se pojave prvo bujični vodotokovi koji prave probleme, a za sada nema nikakvih najava", ukazao je Despot

vodostaji rijeka

Despot

