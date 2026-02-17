Zbog zloupotrebe droge uhapšeno šest muškaraca i jedna žena

Na području Prijedora i Novog Grada uhapšeno je šest muškaraca i jedna žena u vezi sa zloupotrebom droge, saopšteno je danas iz Policijske uprave Prijedor.

Tri lica iz Novog Grada lišena su slobode i policija će Okružnom tužilaštvu Prijedor dostaviti izvještaje protiv muškaraca F.T. i H.V. za neovlaštenu proizvodnju i promet droge, a protiv žene B.G. za omogućavanje uživanja droge.

Četiri muškarca lišena su slobode zbog počinjenih prekršaja odbijanja testa na drogu i upravljanja vozilom pod dejstvom droge.

Kod lica lišenih slobode i kontrolom još jednog lica iz Prijedora pronađeno je oko 10 grama marihuane, amfetamin, tri mrvilice i digitalna vaga.

Zbog kršenja Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH uručena su četiri prekršajna naloga, a protiv muškarca osumnjičenog da je prekršio Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga policija će sudu dostaviti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.