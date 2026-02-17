Užas u Srebrenici: Dječak (14) napravio spisak drugara iz razreda koje želi da ubije

Dječak (14) osmog razreda "Prve osnovne škole" u Srebrenici bošnjačke nacionalnosti napravio je spisak drugara iz razreda koje navodno planira da ubije, a čitav slučaj prijavljen je policiji, saznaje portal Provjereno.

Informaciju je za portal Provjereno potvrdila i direktor škole Snežana Jandrić. Kako je kratko rekla, slučaj je prijavljen policiji, a danas će biti održan i roditeljski sastanak.

"Više detalja ne mogu sada da dam, jer je slučaj osjetljiv i u pitanju su maloljetna djeca. O svemu ćemo razgovarati sa roditeljima, a obavještena je i policija", rekla je Jandrić.

I iz Policijske uprave Zvornik kažu da su obavješteni o svemu i da postupaju u ovom predmetu, ali zbog uzrasta djece nisu mogli dati više informacija.

BiH Tužilaštvo BiH: Zaprimljene prijave zbog Tompsonovog koncerta u Širokom Brijegu

Kako saznaje ovaj portal, četrnaestogodišnji dječak je prvo na spisak stavio dvije djevojčice, a dan kasnije i četiri dječaka iz svog razreda, a svi su srpske nacionalnosti.

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić za portal Provjereno kaže da je ovo još jedna od neprijatnih situacija koja se ne smije zataškati, kako su ranije bili slučajevi.

"Ovo je osjetljiva sredina i ovakve stvari se ne smiju gurati pod tepih i zataškavati. Važno je da škola odreaguje, da se obavijeste roditelji i da je policija u sve uključena", kaže Kojić.