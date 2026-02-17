Logo
Large banner

Užas u Srebrenici: Dječak (14) napravio spisak drugara iz razreda koje želi da ubije

Izvor:

Provjereno.info

17.02.2026

13:28

Komentari:

4
Прва основа школа у Сребреници
Foto: Facebook

Dječak (14) osmog razreda "Prve osnovne škole" u Srebrenici bošnjačke nacionalnosti napravio je spisak drugara iz razreda koje navodno planira da ubije, a čitav slučaj prijavljen je policiji, saznaje portal Provjereno.

Informaciju je za portal Provjereno potvrdila i direktor škole Snežana Jandrić. Kako je kratko rekla, slučaj je prijavljen policiji, a danas će biti održan i roditeljski sastanak.

"Više detalja ne mogu sada da dam, jer je slučaj osjetljiv i u pitanju su maloljetna djeca. O svemu ćemo razgovarati sa roditeljima, a obavještena je i policija", rekla je Jandrić.

I iz Policijske uprave Zvornik kažu da su obavješteni o svemu i da postupaju u ovom predmetu, ali zbog uzrasta djece nisu mogli dati više informacija.

tuzilastvo bih

BiH

Tužilaštvo BiH: Zaprimljene prijave zbog Tompsonovog koncerta u Širokom Brijegu

Kako saznaje ovaj portal, četrnaestogodišnji dječak je prvo na spisak stavio dvije djevojčice, a dan kasnije i četiri dječaka iz svog razreda, a svi su srpske nacionalnosti.

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić za portal Provjereno kaže da je ovo još jedna od neprijatnih situacija koja se ne smije zataškati, kako su ranije bili slučajevi.

"Ovo je osjetljiva sredina i ovakve stvari se ne smiju gurati pod tepih i zataškavati. Važno je da škola odreaguje, da se obavijeste roditelji i da je policija u sve uključena", kaže Kojić.

Podijeli:

Tagovi :

dječak

Srebrenica

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Случај злостављања дјетета у вртићу: Суд издао наредбу за изузимање снимака са видеонадзора

Hronika

Slučaj zlostavljanja djeteta u vrtiću: Sud izdao naredbu za izuzimanje snimaka sa videonadzora

3 h

0
Радник пумпе оптужен да је присвојио 351.346 КМ

Hronika

Radnik pumpe optužen da je prisvojio 351.346 KM

3 h

0
Таксиста покосио радника, па потегао нож и побјегао

Hronika

Taksista pokosio radnika, pa potegao nož i pobjegao

3 h

0
Ранио пријатеља из пиштоља за убијање стоке: Све хтјели да сакрију од полиције

Hronika

Ranio prijatelja iz pištolja za ubijanje stoke: Sve htjeli da sakriju od policije

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

Nevrijeme u Trebinju: Jak vjetar lomio grane i obarao reklame

16

13

Uhapšeni napadači na sina Snežane Đurišić! Slomili mu rebra!

16

07

Filadelfija poslije Pejna "vezala" Džabarija

16

02

Zvijezda serije "Štreberi" anonimno plaća medicinske račune nepoznatim ljudima

15

49

Iran zatvorio Hormuški moreuz

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner