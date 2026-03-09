Koji je najbolji deterdžent za veš? Stručnjaci otkrivaju

Oni ističu da univerzalnog odgovora nema - sve zavisi o vašim navikama pranja i vrsti odjeće koju perete.

Beki Rapinčak, osnivačica brenda "Klin Mama", za časopis "Ril Simpl" objašnjava da je ključ u razumijevanju prednosti svakog tipa praška za veš.

Kada birati praškasti deterdžent

Ako često perete jako prljav veš kao što su radna odjeća, kuhinjske krpe ili sportska odjeća, praškasti deterdžent pokazaće se kao bolji izbor.

"Prašak je obično učinkovitiji u uklanjanju prljavštine i masnoće, posebno na tvrdokornim mrljama. Koncentrisaniji je, pa dobijate veću snagu čišćenja po pranju", pojašnjava ona.

Osim što je djelotvorniji, praškasti deterdžent za veš je i ekološki prihvatljiviji te isplativiji. Često dolazi u reciklabilnim kartonskim kutijama, troši se sporije i ostavlja manji otpad.

Još jedna prednost? Manje ostataka u mašini za veš.

"Tečni deterdženti mogu s vremenom ostaviti slojeve ostataka i neugodne mirise, dok se prašak bolje ispire", dodaje Rapinčakova.

To znači duži vijek trajanja vaše mašine za veš i manje potrebe za čišćenjem bubnja.

Kada je bolji izbor tečni deterdžent

Tečni deterdženti imaju svoje adute - pogotovo kada su u pitanju osjetljive tkanine ili pranje u hladnoj vodi.

"Tečni deterdžent je praktičniji za ručno pranje i lakše se otapa u vodi niže temperature", objašnjava Kim Romejn, naučnica za njegu tkanina.

Savjeti Evo zašto nikada ne biste trebali spavati sa kućnim ljubimcima

Osim toga, ako imate mrlje koje želite prethodno tretirati, tečni deterdžent je nenadmašan.

Može se nanijeti direktno na mrlju prije pranja, što ga čini idealnim rješenjem za bijele košulje, posteljinu i nježne materijale.

Zajednički zaključak stručnjaka

"Izbor između praškastog i tečnog deterdženta u konačnici zavisi o vašim potrebama i navikama", ističe Romejnova.

Ako često perete jako prljavo rublje - birajte prašak. Ako više koristite hladnu vodu ili perete osjetljivu odjeću - odaberite tečni.

Zašto vam je hladno iako su radijatori vrući? Stručnjaci otkrivaju grešku koja krade toplinu iz vašeg stana

U mnogim domaćinstvima najbolja opcija je imati oboje: prašak za zahtjevnije cikluse i tečni deterdžent za osjetljive tkanine i mrlje.

"Obje vrste mogu djelotvorno ukloniti prljavštinu i neugodne mirise – bitno je samo da ih koristite pravilno", zaključuje Rapinčakova, prenosi klik.hr.