Evo zašto nikada ne biste trebali spavati sa kućnim ljubimcima

Za mnoge vlasnike mačaka i pasa nema ničeg slađeg nego da spavaju sa svojim kućnim ljubimcima. Međutim, postavlja se pitanje koliko je ova praksa dobra za zdravlje.

Nema preciznog odgovora. Na vama je da odlučite hoćete li ljubimca pustiti u krevet, jer istraživanja ukazuju na dobrobiti i rizike koje donosi takvo ponašanje. Iako je svaka životinja priča za sebe, veterinari i alergolozi kažu da vam krzneni prijatelj može napraviti neprijatne zdravstvene probleme. Bez obzira na to koliko ih volite, spavati s njima nije najbolji izbor, naročito ako već imate neke smetnje.

Rizik od alergija

Kome je dijagnostikovana alergija na dlaku kućnih ljubimaca, spavanje u istom krevetu sa psom ili mačkom može da donese jake alergijske reakcije - kijanje i svrab očiju. Izloženost dlakama tokom cijele noći posebno pogađa astmatičare, čije se stanje pogoršava. Sve i da niste alergični na dlaku, opet se mogu javiti isti problemi jer su kućni ljubimci nosioci i drugih alergena, kao što su nakupljene grinje, perut i buđ na njihovom krznu.

Brojni paraziti

Kućni ljubimac vas može zaraziti i parazitima: spoljnim, kao što su buve i krpelji, i unutrašnjim, poput crva i glista. Kad ih šetate ili puštate napolje, ljubimci svuda njuškaju, tako da mogu da budu prenosioci raznih bolesti koje životinje prenose na ljude, zoonoza. Krzno i pljuvačka su puni bakterija, pa ako vam je imunološki sistem loš, lako se možete razboljeti. Zato treba voditi računa da izmet kućnih ljubimaca ni slučajno ne dođe u dodir s vašim jastukom.

Poremećaji sna

I kućni ljubimac noću se meškolji i pomjera, češe, liže ili zauzme previše mjesta u krevetu. Neki vlasnici zbog toga lošije spavaju, a to dokazuje i istraživanje koje kaže da je prisutnost ljubimaca u krevetu veliki uzrok poremećaja sna. Dakle, spavati s njima nije najsrećniji izbor.

Kako ublažiti rizike

Ne počinjite da puštate ljubimce u krevet ako niste sigurni da to želite. Ako ste se navikli, smanjite rizike po zdravlje. Da biste izbjegli nakupljanje peruti ili drugih alergena, često mijenjajte posteljinu i provjetravajte prostorije. Obavezno vakcinišite ljubimca protiv zaraznih bolesti, pratite njihovo zdravlje redovnim kontrolama i održavajte im higijenu na visokom nivou, prenosi Stil.

Prednosti - sigurnost i utjeha

Vlasnici koji dijele krevet sa životinjama često osjećaju poboljšanje mentalnog zdravlja - manje su depresivni i napeti, jer im prisustvo životinje uliva osjećaj sigurnosti, zaštite i prijatnosti. To se posebno odnosi na ljude koji žive sami, naročito u starijem dobu. Oni se, kao i psi, naviknu na određeni položaj u krevetu koji im uglavnom ne smeta.