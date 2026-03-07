Uz pomoć ovih trikova kuhinjska daska će trajati godinama

Izvor:
Nepravilno pranje, ostavljanje u vodi ili nedovoljna dezinfekcija mogu znatno skratiti vijek trajanja vaše drvene daske za rezanje, međutim, uz nekoliko jednostavnih navika moguće je duže je održati upotrebljivom i sigurnom za svakodnevnu pripremu hrane.
Daska za rezanje je jedan od najkorištenijih kuhinjskih alata, ali i jedan od najčešće zapostavljenih kada je riječ o pravilnom održavanju. Pravilna briga može značajno produžiti njen vijek trajanja, čak na nekoliko godina.
Nakon svake upotrebe dasku treba oprati toplom vodom i blagim deterdžentom. Nemojte je samo isprati vodom, jer se u sitnim rezovima na površini zadržavaju bakterije i ostaci hrane. Nakon pranja obavezno je dobro osušite čistom krpom ili papirnim ubrusom.
Jedna od najčešćih grešaka je ostavljanje daske u sudoperu punom vode. Posebno kod drvenih dasaka to može dovesti do upijanja vlage, savijanja, pucanja ili stvaranja neugodnih mirisa. Dasku perite brzo i odmah je osušite.
Za prirodnu dezinfekciju možete koristiti limun i krupnu so. Pospite so po dasci, prepolovite limun i njime istrljajte površinu. Ova kombinacija uklanja mirise i pomaže u uništavanju bakterija. Nakon toga dasku isperite i osušite.
Ako koristite drvenu dasku, preporučuje se da je povremeno premažete mineralnim uljem ili posebnim uljem za drvo koje je sigurno za kontakt s hranom. Ulje sprečava isušivanje, pucanje i prodor vlage u drvo.
Stručnjaci preporučuju da imate barem dvije daske - jednu za sirovo meso i ribu, a drugu za povrće, voće i hljeb. Na taj način smanjujete rizik od unakrsne kontaminacije hrane.
Ako je površina daske prepuna dubokih rezova, pukotina ili se više ne može potpuno očistiti, vrijeme je za novu. Oštećena daska može postati idealno mjesto za razvoj bakterija.
(kliks)
