Trik da krompir duže ostane svjež

Autor:ATV
06.03.2026
12:06
Komentari:0
Istraživanje FSA pokazalo je da nivo akrilamida ne raste značajno ako se krompir drži u frižideru.
Na službenim stranicama agencije se navodi da da ako želite smanjiti bacanje hrane, možete odabrati skladištenje krompira u frižideru ili na hladnom i tamnom mjestu.
Svijet
Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama
Drugim riječima, frižider je sigurna opcija — i uz to pomaže da krompir duže ostane čvrst i svjež, jer hladno i suho okruženje usporava truljenje i klijanje, prenosi Večernji list.
Iako će u frižideru trajati duže, krompir se može čuvati i na sobnoj temperaturi — ali pod određenim uslovima. Važno je da bude udaljen od svjetlosti i vlage, jer sunčeva svjetlost potiče stvaranje klorofila, zbog čega krompir može pozelenjeti, proklijati i postati otrovan za jelo.
Republika Srpska
Dodik: Nove generacije stručnjaka doprinose očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana
Najbolje ga je čuvati u podrumu ili zatvorenom kuhinjskom ormariću, gdje je tamno i suho. Izbjegavajte ga držati ispod sudopera ili pokraj elektrinog šporeta, jer su ta mjesta topla i vlažna — što znači da će krompir početi propadati u samo nekoliko dana.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
16 min0
Region
18 min0
Region
19 min0
Hronika
21 min0
Savjeti
52 min0
Savjeti
1 h0
Savjeti
3 h0
Savjeti
3 h0
Najnovije
Najčitanije
12
12
12
06
12
05
12
02
11
59
Trenutno na programu
11:10
Od jutra do sutra EP250 (12+)
serijski program
11:55
Teletrgovina
teletrgovina
12:10
Vremenska prognoza
vremenska prognoza
12:15
Od jutra do sutra EP251 (12+)
serijski program
13:00
Teletrgovina
teletrgovina
13:15
ParlaTVment (R)
informativno politički
14:15
Teletrgovina
teletrgovina