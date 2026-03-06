Logo
Trik da krompir duže ostane svjež

ATV

06.03.2026

12:06

Трик да кромпир дуже остане свјеж
Foto: Pixabay

Istraživanje FSA pokazalo je da nivo akrilamida ne raste značajno ako se krompir drži u frižideru.

Na službenim stranicama agencije se navodi da da ako želite smanjiti bacanje hrane, možete odabrati skladištenje krompira u frižideru ili na hladnom i tamnom mjestu.

Drugim riječima, frižider je sigurna opcija — i uz to pomaže da krompir duže ostane čvrst i svjež, jer hladno i suho okruženje usporava truljenje i klijanje, prenosi Večernji list.

Iako će u frižideru trajati duže, krompir se može čuvati i na sobnoj temperaturi — ali pod određenim uslovima. Važno je da bude udaljen od svjetlosti i vlage, jer sunčeva svjetlost potiče stvaranje klorofila, zbog čega krompir može pozelenjeti, proklijati i postati otrovan za jelo.

Najbolje ga je čuvati u podrumu ili zatvorenom kuhinjskom ormariću, gdje je tamno i suho. Izbjegavajte ga držati ispod sudopera ili pokraj elektrinog šporeta, jer su ta mjesta topla i vlažna — što znači da će krompir početi propadati u samo nekoliko dana.

