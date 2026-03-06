Tramp: Vašingtonu ne treba novi Hamnei

SAD ne žele da još jedan vođa sličan ajatolahu Aliju Hamneiju predvodi Iran i osiguraće da naredni iranski lider zauzme razuman stav prema Vašingtonu, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Ne prolazimo kroz ovo da bi smo dobili još jednog Hamneija. Želim da budem uključen u izbor", rekao je Tramp za časopis "Tajms".

On je naveo da će Iranci sami izabrati svog lidera, ali da Vašington mora biti siguran da će biti "razuman prema SAD".

Tramp je dodao da očekuje da će igrati ulogu u formiranju nove iranske vlade.