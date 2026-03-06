Logo
Tramp: Vašingtonu ne treba novi Hamnei

Izvor:

SRNA

06.03.2026

11:59

Foto: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

SAD ne žele da još jedan vođa sličan ajatolahu Aliju Hamneiju predvodi Iran i osiguraće da naredni iranski lider zauzme razuman stav prema Vašingtonu, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Ne prolazimo kroz ovo da bi smo dobili još jednog Hamneija. Želim da budem uključen u izbor", rekao je Tramp za časopis "Tajms".

policija hrvatska

Region

Pronađena tri tijela u poluraspadnutom stanju: Otkriveni jezivi detalji

On je naveo da će Iranci sami izabrati svog lidera, ali da Vašington mora biti siguran da će biti "razuman prema SAD".

Tramp je dodao da očekuje da će igrati ulogu u formiranju nove iranske vlade.

