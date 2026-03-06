Logo
Svaki dan rata u Iranu sprži blizu milijardu dolara

06.03.2026

10:47

Напад Израела на Иран
Foto: Tanjug/AP Photo/Bilal Hussein

Prvih 100 sati američko-izraelskog rata protiv Irana koštalo je oko 3,7 milijardi dolara, procjenjuje Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) sa sjedištem u Vašingtonu.

Prema njihovim podacima, troškovi sukoba u ranoj fazi iznose približno 891,4 miliona dolara dnevno.

Stručnjaci ističu da su početni dani rata posebno skupi jer se u operacijama koriste napredni i izuzetno skupi sistemi naoružanja i precizna municija.

Дјевојчица, телефон

Svijet

Još jedna država uvodi zabranu društvenih mreža

S obzirom na to da su američki predsjednik Donald Tramp i ministar odbrane Pit Hegset nagovijestili da bi rat mogao potrajati sedmicama, analitičari upozoravaju da bi Pentagon uskoro mogao zatražiti dodatna sredstva pored već planiranog vojnog budžeta.

Sukobi na Bliskom istoku danas su ušli u sedmi dan, dok pojedini američki izvori navode da bi operacije mogle trajati mnogo duže.

Prema informacijama do kojih je došao "Politiko", Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) već priprema planove za rat koji bi mogao trajati najmanje 100 dana, pa čak i do septembra.

Хамнеи слика

Svijet

Lansiran plavi vrabac: Otkriveni novi detalji ubistva Hamneija

"Politiko" navodi da je CENTCOM zatražio od Pentagona da pošalje dodatne vojne obavještajne oficire u svoje sjedište u Tampi na Floridi kako bi podržali operacije protiv Irana u narednim mjesecima.

Istovremeno, napetosti dodatno rastu nakon što je Iranska revolucionarna garda saopštila da će Hormuški moreuz biti zatvoren za brodove koji plove pod zastavama Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja.

Hormuški moreuz predstavlja jednu od najvažnijih energetskih arterija na svijetu jer kroz njega prolazi oko petina globalne trgovine sirovom naftom. Svako ograničenje ili zatvaranje ovog pomorskog prolaza moglo bi imati ozbiljne posljedice po svjetsko tržište energenata i globalnu ekonomiju.

Iran vijesti

Izrael Iran

Iran

Amerika

