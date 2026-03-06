Krajnje je vrijeme da Kijev preuzme odgovornost i da učini sve kako bi osigurao da razgovori budu uspješni, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kao što je predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao, kada se radi o pregovaračkom procesu, odavno je neko trebao da preuzme odgovornost u Kijevu.

U teoriji, to bi trebalo da bude /predsjednik Ukrajine Vladimir/ Zelenski, da učini sve da razgovori budu uspješni. Oni dobro znaju šta treba da se uradi", naglasio je Peskov u razgovoru sa novinarom Pavelom Zarubinom.

Peskov je napomenuo da se situacija za Ukrajinu pogoršava iz dana u dan, pošto Kijev zanemaruje potrebu za konstruktivnim postupcima, prenio je TASS.

"Otuda njihova anksioznost, koja se graniči sa histerijom. Mislim da će se situacija dodatno pogoršavati", dodao je Peskov.