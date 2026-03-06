Logo
Peskov: Krajnje vrijeme da Kijev preuzme odgovornost

Izvor:

SRNA

06.03.2026

10:36

Dmitrij Peskov
Foto: Tanjug/AP

Krajnje je vrijeme da Kijev preuzme odgovornost i da učini sve kako bi osigurao da razgovori budu uspješni, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kao što je predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao, kada se radi o pregovaračkom procesu, odavno je neko trebao da preuzme odgovornost u Kijevu.

U teoriji, to bi trebalo da bude /predsjednik Ukrajine Vladimir/ Zelenski, da učini sve da razgovori budu uspješni. Oni dobro znaju šta treba da se uradi", naglasio je Peskov u razgovoru sa novinarom Pavelom Zarubinom.

Simic

BiH

Simić: Prihod od RTV takse ne bi trebalo da se dijeli, ne želimo da dajemo novac Sarajevu

Peskov je napomenuo da se situacija za Ukrajinu pogoršava iz dana u dan, pošto Kijev zanemaruje potrebu za konstruktivnim postupcima, prenio je TASS.

"Otuda njihova anksioznost, koja se graniči sa histerijom. Mislim da će se situacija dodatno pogoršavati", dodao je Peskov.

Dmitrij Peskov

Kijev

