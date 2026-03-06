Logo
U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

ATV

06.03.2026

16:39

Недјеља моде у Паризу
Foto: ATV

U srcu svjetske modne prestonice , Paris, svoju kolekciju predstavila je modna dizajnerka Marina Radetić, koja stvara pod brendom Love Marin.

Posebnu pažnju izazvalo je to što su kreacije na pisti nosili i modeli iz Republike Srpske, čime je domaća moda dobila priliku da zablista na jednoj od najprestižnijih svjetskih modnih scena

Revija je bila spoj elegancije i savremenog dizajna, sa naglaskom na ženstvene krojeve, luksuzne materijale i upečatljive detalje. Dominirali su sofisticirani tonovi, dok su siluete isticale eleganciju i samouvjerenost moderne žene.

Publika je s velikim interesovanjem pratila izlazak modela, a kolekcija je nagrađena snažnim aplauzom, potvrđujući da kreativnost sa naših prostora može ravnopravno stati uz svjetske modne trendove.

Nedjelja mode u Parizu

Pariz

