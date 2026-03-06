U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

Autor:ATV
06.03.2026
16:39
Komentari:0
U srcu svjetske modne prestonice , Paris, svoju kolekciju predstavila je modna dizajnerka Marina Radetić, koja stvara pod brendom Love Marin.
Posebnu pažnju izazvalo je to što su kreacije na pisti nosili i modeli iz Republike Srpske, čime je domaća moda dobila priliku da zablista na jednoj od najprestižnijih svjetskih modnih scena
Revija je bila spoj elegancije i savremenog dizajna, sa naglaskom na ženstvene krojeve, luksuzne materijale i upečatljive detalje. Dominirali su sofisticirani tonovi, dok su siluete isticale eleganciju i samouvjerenost moderne žene.
Publika je s velikim interesovanjem pratila izlazak modela, a kolekcija je nagrađena snažnim aplauzom, potvrđujući da kreativnost sa naših prostora može ravnopravno stati uz svjetske modne trendove.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
20 h0
Društvo
20 h0
Stil
1 d0
Društvo
1 d0
Scena
1 h0
Scena
2 h0
Scena
3 h0
Scena
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
40
16
39
16
20
16
16
16
09
Trenutno na programu