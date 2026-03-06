Sofia Vergara o najvećem kajanju u karijeri: "Bila sam tako neprofesionalna"

Kolumbijska glumica Sofija Vergara , najpoznatija po ulozi Glorije u seriji "Moderna porodica", govorila je o trenutku iz karijere zbog kojeg najviše žali.

Serija, koja se emitovala od 2009. do 2020. godine, postala je veliki televizijski hit i proslavila brojne članove glumačke postave.

Upravo je Vergara zahvaljujući toj ulozi postala jedno od najprepoznatljivijih imena u Holivudu. Nakon uspjeha serije nastavila je da gradi karijeru kroz različite televizijske i filmske projekte.

Najveće profesionalno žaljenje, kako kaže, bila je odluka da istovremeno snima Netflixovu seriju "Griselda" i učestvuje kao sutkinja u emisiji "Američki supertalent".

Govoreći o tome na jednom Netflixovom događaju 2024. godine, podijelila je: "Ne znam o čemu sam razmišljala".

Dodala je da joj danas ta odluka d‌jeluje kao "najapsurdnija stvar".

"Da sam prava glumica, rekla bih: ‘Nema šanse, neću to raditi", istakla je ona..

Projekat na kraju uspješno završen

Vergara je u seriji "Griselda” glumila i producirala projekat inspirisan stvarnom šeficom narko-kartela Griseldom Blanko. Nakon tri mjeseca intenzivnog snimanja imala je samo četiri dana da se pripremi za snimanje emisije "Američki supertalent".

Prelazak između dva potpuno različita projekta bio je izuzetno težak.

Nauka i tehnologija Telegram uvodi novu opciju za veću privatnost

"Kada sam se vratila, bila sam tako neprofesionalna", priznala je.

Uprkos velikom pritisku, projekat je na kraju uspešno završen.

Snimanje serije "Griselda" završeno je nakon dodatnih odlaganja uzrokovanih štrajkovima scenarista i glumaca. Serija je objavljena 2024. godine i dobila je veoma dobre kritike.

Vergara je za svoju izvedbu dobila nominacije za nagrade Emi i Zlatni globus, prenosi Indeks.