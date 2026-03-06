Logo
Sašu Matića dugo bilo sramota da pjeva svoj hit: "Ljudi moji, kad krene ta pjesma..."

Foto: Youtube

Saša Matić priznao je da mu je dugo bilo vrlo neprijatno da izvodi pjesmu koja je u njegovoj karijeri jedan od najvećih hitova!

U pitanju je duet s Radom Manojlović "Miješaj mala", i upravo te dvije riječi Saši su pravile veliki problem.

"Ljudi moji, kada krene ta pjesma na koncertima, taj početak: "Opet sama izlaziš", ja sam to toliko nerado pjevao zbog teksta... Baš mi nešto taj izraz "Miješaj mala", ne znam. Obraćam se ženskoj osobi, kao dami, sa 'Miješaj mala', rekao je on.

"Rekao sam tad i Marini: "Nemoj ja koji sam snimao "Kralja izgubljenih stvari", koji sam snimao "Kad ljubav zakasni", da pjevam ja to", a ona mi je rekla: "Pa neka meša, mlada je!", prisjetio se Matić.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Zanimljivosti

Ova 2 znaka horoskopa izlaze iz siromaštva i ulaze pravo u izobilje

"Dan, danas, ljudi moji, to je strašno kako ljudi reaguju na tu pjesmu. Reaguju na sve, ali to je ludilo", ispričao je Saša u emisiji "Zvezde Granda specijal".

Inače, jednu od njegovih najlepših pjesama, "Samo ovu noć", napisao je njegov kolega, pjevač Peđa Medenica, prenosi Telegraf.

