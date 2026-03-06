Logo
Large banner

Teheran najavljuje brutalnu odmazdu nakon napada na Bejrut

Autor:

ATV

06.03.2026

17:22

Komentari:

0
Техеран најављује бруталну одмазду након напада на Бејрут
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

U glavnom gradu Libana zavladala je dramatična situacija nakon što su izraelske rakete pogodile područje u blizini iranske ambasade u Bejrutu, izazvavši paniku i ozbiljnu zabrinutost zbog moguće nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Libanska državna novinska agencija Nacionalna novinska agencija objavila je da je u Bejrutu izveden vazdušni napad koji je pogodio dio grada u kome se nalazi i kompleks iranske ambasade.

Prema prvim informacijama, snažne eksplozije odjeknule su u tom dijelu prijestonice, a veliki dio okoline oko diplomatskog kompleksa pretrpio je značajna oštećenja. Još uvijek nije precizno utvrđeno koliko je tačno projektil pao blizu same ambasade, niti da li je kompleks direktno pogođen.

Иран Техеран

Svijet

Snažan udarac: Pogođen aerodrom u Teheranu!

Napad je izazvao dodatne tenzije u regionu, naročito zbog ranijih upozorenja iz Teherana.

Portparol iranske vojske početkom ove nedelje jasno je upozorio da bi svaki napad na iransku ambasadu u Libanu imao ozbiljne posledice.

On je tada poručio da bi, ukoliko Izrael odluči da napadne iransku ambasadu u Bejrutu, Iran takav potez smatrao direktnim napadom na svoju državu. U tom slučaju, prema njegovim riječima, iranske vlasti bi sve izraelske ambasade u susjednim državama tretirale kao legitimne vojne ciljeve.

Иран-напад-Израел

Svijet

Poznato šta je Izrael danas gađao u Bejrutu

Takva poruka već tada je podigla nivo zabrinutosti među diplomatama i bezbjednosnim službama u regionu, jer bi eventualna realizacija takve pretnje mogla da dovede do širenja sukoba i van granica Izraela i Libana.

Strah od nove eskalacije

Napad u Bejrutu dolazi u trenutku kada je situacija između Izraela i Irana već izuzetno napeta, a svaki novi incident dodatno povećava rizik od otvorenog regionalnog rata. Analitičari upozoravaju da bi eventualni napad na iranski diplomatski kompleks mogao biti okidač za snažan odgovor Teherana.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama ili razmjerama štete u području gde je izvršen napad, ali se očekuje da će u narednim satima biti objavljeno više detalja o ovom incidentu.

Libanske vlasti i bezbjednosne službe trenutno procjenjuju situaciju na terenu, dok međunarodna zajednica sa velikom zabrinutošću prati razvoj događaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bejrut

Liban

Teheran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"

Svijet

Tramp poslao oštru poruku Teheranu: Neće biti dogovora sa Iranom osim bezuslovne predaje!

5 h

0
Ескалација сукоба на Блиском истоку: Израел бомбардује Техеран и Бејрут, Иран гађао Бахреин

Svijet

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Izrael bombarduje Teheran i Bejrut, Iran gađao Bahrein

13 h

0
Американци ушли у Иран: "До Техерана што је прије могуће"

Svijet

Amerikanci ušli u Iran: "Do Teherana što je prije moguće"

1 d

0
Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

Svijet

Objavljen snimak: Evo kako je Izrael oborio iranski avion iznad Teherana

1 d

1

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

4 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

4 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: U Mađarskoj neće zavladati terorizam i haos

4 h

0
Катар, Доха главни град

Svijet

Od najave Katara strahuje cijeli svijet

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

37

Loto rezultati 19. kola: Sedam srećnika dobilo po 14.000 KM

20

27

Posljednji vitezovi: Osveta u rukama palih ratnika

20

27

Amerikanci objasnili šta znači "bezuslovna predaja" Irana

20

25

Pregazio čovjeka autom u dvorištu, pa pobjegao: Komšije zatekle užas

20

20

Snažan zemljotres pogodio Bugarsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner