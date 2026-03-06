Teheran najavljuje brutalnu odmazdu nakon napada na Bejrut

U glavnom gradu Libana zavladala je dramatična situacija nakon što su izraelske rakete pogodile područje u blizini iranske ambasade u Bejrutu, izazvavši paniku i ozbiljnu zabrinutost zbog moguće nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Libanska državna novinska agencija Nacionalna novinska agencija objavila je da je u Bejrutu izveden vazdušni napad koji je pogodio dio grada u kome se nalazi i kompleks iranske ambasade.

Prema prvim informacijama, snažne eksplozije odjeknule su u tom dijelu prijestonice, a veliki dio okoline oko diplomatskog kompleksa pretrpio je značajna oštećenja. Još uvijek nije precizno utvrđeno koliko je tačno projektil pao blizu same ambasade, niti da li je kompleks direktno pogođen.

Napad je izazvao dodatne tenzije u regionu, naročito zbog ranijih upozorenja iz Teherana.

Portparol iranske vojske početkom ove nedelje jasno je upozorio da bi svaki napad na iransku ambasadu u Libanu imao ozbiljne posledice.

On je tada poručio da bi, ukoliko Izrael odluči da napadne iransku ambasadu u Bejrutu, Iran takav potez smatrao direktnim napadom na svoju državu. U tom slučaju, prema njegovim riječima, iranske vlasti bi sve izraelske ambasade u susjednim državama tretirale kao legitimne vojne ciljeve.

Takva poruka već tada je podigla nivo zabrinutosti među diplomatama i bezbjednosnim službama u regionu, jer bi eventualna realizacija takve pretnje mogla da dovede do širenja sukoba i van granica Izraela i Libana.

Strah od nove eskalacije

Napad u Bejrutu dolazi u trenutku kada je situacija između Izraela i Irana već izuzetno napeta, a svaki novi incident dodatno povećava rizik od otvorenog regionalnog rata. Analitičari upozoravaju da bi eventualni napad na iranski diplomatski kompleks mogao biti okidač za snažan odgovor Teherana.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama ili razmjerama štete u području gde je izvršen napad, ali se očekuje da će u narednim satima biti objavljeno više detalja o ovom incidentu.

Libanske vlasti i bezbjednosne službe trenutno procjenjuju situaciju na terenu, dok međunarodna zajednica sa velikom zabrinutošću prati razvoj događaja.