Objavljen snimak: Evo kako je Izrael oborio iranski avion iznad Teherana

Autor:

ATV

05.03.2026

17:51

Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана
Foto: x / IDF

Na nebu iznad Teherana, prestonice Irana, izraelski avion F-35 je pogodio i uništio iranski ratni avion, piše britanski "Dejli Mejl".

Pojavio se i snimak na kom se vidi kako je izraelski lovac pratio svoju metu i oborio je.

Pilot je izgovorio "Meta je oborena" kada je dron pogođen i uništen. Oboren je iranski avion "JAK-130" sa pilotom.

Pogledajte snimak obaranja iranskog aviona iznad Teherana

Kako dalje navodi britanski list, obaranje iranskog aviona iznad Teherana se nije dogodilo 40 godina, odnosno izraelska vojska to nije uradila četiri decenije.

Posljednji put je Izrael oborio dva sirijska aviona MIG-23 iznad Libana daleke 1985. godina

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”.

