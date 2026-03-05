Objavljen snimak: Evo kako je Izrael oborio iranski avion iznad Teherana

Autor:ATV
05.03.2026
17:51
Komentari:1
Na nebu iznad Teherana, prestonice Irana, izraelski avion F-35 je pogodio i uništio iranski ratni avion, piše britanski "Dejli Mejl".
Pojavio se i snimak na kom se vidi kako je izraelski lovac pratio svoju metu i oborio je.
Pilot je izgovorio "Meta je oborena" kada je dron pogođen i uništen. Oboren je iranski avion "JAK-130" sa pilotom.
🎥WATCH: Footage from the historic shoot down of an Iranian Yak-130 fighter jet by an IAF “Adir” F-35I fighter jet pic.twitter.com/o6BAqiaNXk— Israel Defense Forces (@IDF) March 5, 2026
Kako dalje navodi britanski list, obaranje iranskog aviona iznad Teherana se nije dogodilo 40 godina, odnosno izraelska vojska to nije uradila četiri decenije.
Posljednji put je Izrael oborio dva sirijska aviona MIG-23 iznad Libana daleke 1985. godina
Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
19
36
19
31
19
29
19
25
19
24
Trenutno na programu