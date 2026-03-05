Tramp: Španija gubitnik, a Britanija razočaranje

Izvor:
SRNA
05.03.2026
17:39
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je Španija gubitnik, a Velika Britanija razočaranje.
Tramp je izjavio za "Njujork post" da je Španija veoma neprijateljski nastrojena prema NATO-u.
On je ranije zaprijetio da će raskinuti trgovinske sporazume sa Španijom nakon odbijanja Madrida da dozvoli Vašingtonu da koristi vojne baze Rota i Moron za američku vojnu operaciju protiv Irana.
Iz Bijele kuće je kasnije saopšteno da je Madrid pristao na vojnu saradnju sa SAD, ali Madrid je to demantovao.
