Tramp: Španija gubitnik, a Britanija razočaranje

Izvor:

SRNA

05.03.2026

17:39

Трамп: Шпанија губитник, а Британија разочарање
Foto: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je Španija gubitnik, a Velika Britanija razočaranje.

"Španija veoma neprijateljski nastrojena"

Tramp je izjavio za "Njujork post" da je Španija veoma neprijateljski nastrojena prema NATO-u.

On je ranije zaprijetio da će raskinuti trgovinske sporazume sa Španijom nakon odbijanja Madrida da dozvoli Vašingtonu da koristi vojne baze Rota i Moron za američku vojnu operaciju protiv Irana.

Iz Bijele kuće je kasnije saopšteno da je Madrid pristao na vojnu saradnju sa SAD, ali Madrid je to demantovao.

Donald Tramp

Španija

Velika Britanija

