Tramp: Španija gubitnik, a Britanija razočaranje

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je Španija gubitnik, a Velika Britanija razočaranje.

"Španija veoma neprijateljski nastrojena"

Tramp je izjavio za "Njujork post" da je Španija veoma neprijateljski nastrojena prema NATO-u.

On je ranije zaprijetio da će raskinuti trgovinske sporazume sa Španijom nakon odbijanja Madrida da dozvoli Vašingtonu da koristi vojne baze Rota i Moron za američku vojnu operaciju protiv Irana.

Iz Bijele kuće je kasnije saopšteno da je Madrid pristao na vojnu saradnju sa SAD, ali Madrid je to demantovao.