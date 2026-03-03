Logo
Tramp: Ne želimo da imamo ništa sa Španijom

Izvor:

Sputnik Srbija

03.03.2026

18:38

Амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će SAD morati da prekinu trgovinske odnose jer je Madrid odbio da poveća vojne rashode.

- Oni su bili jedina zemlja u NATO koja je nije saglasila sa tim da poveća rashode na pet odsto. Ne mislim da bi se oni saglasili da povećaju rashode do bilo kog nivoa. Oni su hteli da ostave dva odsto i čak da ne plate tih odsto. Tako da se spremamo da obustavimo svaki trgovinu sa Španijom. Ne želimo da imamo ikakva posla sa Španijo -, rekao je Tramp na sastanu sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bijeloj kući.

Donald Tramp

