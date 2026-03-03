Najnovija odluka! Evroliga se seli u Sarajevo?

Evroliga je donijela važnu odluku koja će direktno uticati na završnicu sezone.

Zbog aktuelne situacije na Bliskom istoku, tri kluba će do kraja takmičarske godine igrati van svojih matičnih gradova.

Na sjednici Upravnog odbora akcionara Evrolige odlučeno je da se Makabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv i Dubai presele do kraja sezone.

Hapoel Tel Aviv vraća se u Sofiju gdje je već igrao evropske mečeve do decembra, dok će Makabi Tel Aviv ponovo igrati u Beogradu, koji mu je prethodne dvije godine bio domaća baza u Evroligi. To znači da će srpska prestonica i u nastavku sezone biti jedan od centara elitne evropske košarke.

Najveća nepoznanica trenutno je gdje će da igra Dubai. Klub će morati da napusti Koka-Kola Arenu, a kao alternativni domaći teren prijavljeno je Sarajevo. Ipak, još nije potvrđeno da li će tim Jurice Golemca zaista igrati u Sarajevu.

Ova odluka mogla bi značajno da utiče na rasplet u borbi za plej-of, jer će promjena domaćeg terena svakako imati uticaj na atmosferu, podršku sa tribina i logistiku timova u samoj završnici Evrolige.