Jokić spasio Denver, Marej ubacio 45 poena

Košarkaši Denvera savladali su Jutu rezultatom 128:125 u neizvjesnoj završnici, a junak trijumfa bio je Džamal Marej koji je postigao čak 45 poena i pogodio odlučujuća slobodna bacanja.

Nagetsi su uspjeli da odbiju nalet desetkovanog tima iz Solt Lejk Sitija, iako je domaćin imao priliku da preokrene u samoj završnici.

Ključni trenutak dogodio se 16,3 sekunde prije kraja kada je nad Nikolom Jokićem dosuđen šesti faul, ali je posle duge video provjere odluka promijenjena i situacija okarakterisana kao blokada.

Tako je Juta ostala bez dva slobodna bacanja koja bi mogla da donesu vođstvo.

Jokić je susret završio sa 22 poena i 12 skokova, a u završnici je bio precizan sa linije penala – 6,1 sekundu prije kraja pogodio je oba slobodna bacanja.

U posljednjem napadu Kijonte Džordž je pokušao šut za tri poena, ali nije bio precizan, pa je Denver sačuvao pobjedu.

Marej je bio nezaustavljiv, posebno u trećoj četvrtini kada je ubacio 18 poena i pogodio pet trojki, čime je pogurao Nagetse do vođstva 100:93 pred posljednjih 12 minuta.

Meč je završio sa šutom 13/19 iz igre, uz osam pogođenih trojki, ali i sedam izgubljenih lopti.

Zbog povrede skočnog zgloba izostao je Kem Džonson, ali su doprinos dali Džulijan Stroter sa 15 i Jonas Valančunas sa 13 poena.

Na drugoj strani, Džordž je u svom drugom meču po povratku nakon pauze zbog povrede zgloba odigrao sjajno i ubacio 36 poena uz šut 14/22 iz igre i četiri trojke.

Njegovo zakucavanje na 2:13 do kraja donijelo je Juti prednost 122:118.

Iako su Lauri Markanen i još nekoliko najboljih igrača tima van stroja zbog povreda, Džezersi nijednog trenutka nisu dozvolili Denveru da se odlijepi na dvocifrenu razliku. Kajl Filipovski je postigao 19, a Ejs Bejli 18 poena za Jutu, koja je doživela šesti uzastopni poraz.

Denver je, sa druge strane, u ovaj duel ušao nakon tri poraza u četiri meča, uključujući i neuspjeh protiv Minesote dan ranije, a zgusnut raspored ostavio je traga, posebno u momentima kada je Jokić bio na klupi.

Ipak, zahvaljujući inspirisanom Mareju, Nagetsi su uspjeli da izađu kao pobjednici.

NBA rezultati, ponedjeljak na utorak

Juta – Denver 125:128

Vašington Hjuston 118:123

Milvoki – Boston 81:108

Golden Stejt – Klipers 101:114